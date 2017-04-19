Стоит ли разрешить мужу секс с другими женщинами?

«Однажды я подумала, что мой муж изменяет мне, потому что он стал сверхмилым и начал готовить вкусные блюда. Именно тогда я решила, что, если он изменяет, то это стоит того.

Возможно, каждые отношения нуждаются в толике вины, чтобы напомнить вам обоим, насколько важно быть милыми друг с другом.

Так есть ли у свободных отношений будущее?

Некоторые говорят о том, что жены должны дать своим мужьям разрешение на секс с другими женщинами, оправдывая это тем, что «если вы кого-то любите, вы пытаетесь сделать его счастливым». Возможно, эти некоторые никого не любили и просто не были замужем, иначе они бы задумались над тем, что, делая кого-то счастливым таким способом, они обрекают себя на несчастье.

Существует огромная разница между свободными отношениями (в которых один или оба партнера могут заниматься сексом с другими людьми) и изменой. Свободные отношения подразумевают взаимное решение для обоих партнеров спать с другими людьми, в то время как измена является предательством. Это несправедливо по отношению к одному из партнеров.

Некоторые эксперты по отношениям рекомендуют проводить профилактику от измен, занимаясь со своим мужем сексом 3-4 раза в неделю. Но, неужели они на самом деле считают, что мужчину можно этим остановить от измены? Это больше похоже на отговорку для любовницы, чем на реальный совет.

На самом деле, если вы не верите в моногамию, вы не должны начинать отношения. Вместо этого сосредоточьтесь на себе и на одиночестве, либо же занимайтесь сексом с кем хотите, но не претендуйте на большее. Простая концепция, не так ли?»