Сеть взорвали фото живота во время беременности двойней в сравнении с одним ребенком

И хотя мы и раньше видели огромные животы при многоплодной беременности, но это наглядное сравнение поражает, пишет Soulpost.ru.

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При том, что беременность двойней была для нее первой, до этого она еще не рожала, и тут сразу такое! Наверное вторая беременность одним ребенком показалась очень легкой.