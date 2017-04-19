Сеть взорвали фото живота во время беременности двойней в сравнении с одним ребенком
19 апреля 2017 г., 13:47
Влогер Натали Беннетт на днях взорвала Сеть своими фотографиями. Женщина показала свой беременный живот сейчас — на 36-й неделе вынашивания одного ребенка, и для сравнения — свое фото на том же сроке во время беременности двойней.
И хотя мы и раньше видели огромные животы при многоплодной беременности, но это наглядное сравнение поражает, пишет Soulpost.ru.
При том, что беременность двойней была для нее первой, до этого она еще не рожала, и тут сразу такое! Наверное вторая беременность одним ребенком показалась очень легкой.