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Сеть взорвали фото живота во время беременности двойней в сравнении с одним ребенком

Krasotka.ee
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ФОТО: facebook

Влогер Натали Беннетт на днях взорвала Сеть своими фотографиями. Женщина показала свой беременный живот сейчас — на 36-й неделе вынашивания одного ребенка, и для сравнения — свое фото на том же сроке во время беременности двойней.

И хотя мы и раньше видели огромные животы при многоплодной беременности, но это наглядное сравнение поражает, пишет Soulpost.ru.

/ facebook

При том, что беременность двойней была для нее первой, до этого она еще не рожала, и тут сразу такое! Наверное вторая беременность одним ребенком показалась очень легкой.

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