Видео: упражнения для пресса - сделай живот плоским!

Вы хотите, чтобы живот был плоским и подтянутым? Для этого необходимо сбалансированное рациональное питание и фитнес-тренировки. Без знаний в этих вопросах, все ваши усилия будут напрасны.
Правильное питание для плоского живота
Ваш рацион должен быть низкокалорийным, сократите употребление быстрых углеводов ( оптимальные углеводы — сладкие фрукты и каши).
Исключите:
Фастфуд и жирная пища, копчености, колбаса, майонез.
Сладости, сдоба, белый хлеб и молочный шоколад.
Алкоголь: спиртные напитки содержат большое количество калорий, а также обезвоживают организм.
Соль: она способствует задержке жидкости в организме, что может стать причиной неравномерного распределения жировых отложений и отеков.
Следует соблюдать питьевой режим. Необходимо употреблять в день 1.5 – 2,5 литра простой очищенной воды, в зависимости от веса вашего тела и интенсивности ваших физических нагрузок.
Этот эффективный комплекс состоит из пять упражнений. Выполнять их следует друг за другом без отдыха, чтобы держать мышцы пресса в максимальном напряжении.