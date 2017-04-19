Для приготовления этого печенья нужно всего два ингредиента

Многие обожат пить чай вприкуску с печеньем! Но, чтобы фигура оставалась в пределах допустимых объемов, часто приходится себя ограничивать…
Хотим поделиться с вами восхитительным рецептом легкого печенья, основу которого составляют всего два компонента: овсяные хлопья и банан. Отличное решение для сладкоежек, следящих за своим весом!
Никакого сахара, масла, муки и яиц — значит, никаких лишних калорий.
Диетическое овсяное печенье
Ингредиенты
1 банан
75 г овсяных хлопьев
При желании - горсть сухофруктов на выбор
Приготовление
Очищенный и нарезанный банан помести в глубокую миску.
Добавь овсяные хлопья и сухофрукты. Перемешай ингредиенты так, чтобы получилась однородная клейкая масса. Руками будет удобнее!
Сформируй небольшие лепешки и выложи на застеленный фольгой и смазанный растительным маслом противень.
Отправь печенье в духовку. Выпекай 15 минут при температуре 180 °C до легкого золотистого цвета.
А вот и видеоинструкция, следуя которой такое диетическое печенье приготовит даже ребенок!
Как здорово похрустеть вкусным печеньем в перерыве, больше не опасаясь набрать лишний вес. Его вкус можно варьировать, добавляя орехи, замороженные ягоды или шоколадную крошку.
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