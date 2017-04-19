Balenciaga выпустила «аналог» синей сумки из Ikea
19 апреля 2017 г., 14:49
Известная гигантская синяя сумка из Ikea получила вторую жизнь благодаря бренду Balenciaga, сообщает Fortune.
Французский люксовый бренд выпустил новую модель «очень большой синей сумки», которая очень похожа на сумку для покупок из гипермаркетов Ikea, пишет Gazeta.ru.
Как отмечается, в Balenciaga не сообщили, является ли сумка Ikea источником вдохновения, но выглядят они почти одинаково: модель бренда имеет голубой оттенок и имеет пару коротких и длинных ручек.
Версия Balenciaga сделана из голубой кожи и стоит 2145 долларов, а ее аналог из Ikea - 0,99.
Lol, I think I'll stick with the Ikea bag. https://t.co/ihA6ChKZ96— Teen Vogue (@TeenVogue) April 19, 2017