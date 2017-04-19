Исповедь Илоны Тоотс: каково быть женой звезды спорта

Но в один прекрасный день я обнаружила, что он действительно отправляется в далекую Австралию на Олимпиаду. А когда Алексей там еще и медаль получил, моей радости и удивлению не было предела. И до меня отчетливо дошло, что все возможно в этой жизни, если этого действительно хотеть и идти к цели упорно.

Вторым моим открытием было то, что Алексей совсем не изменился. Если бы вы слышали, насколько разочарованным он звучал после завоевания бронзы. Он ведь ехал туда за золотом, а значит, потерпел неудачу.

Пресса торжествовала: первая олимпийская медаль для Эстонии после долгих восьми лет ожидания; люди на улице хлопали друг друга по плечу, а журналисты охотились за причастными к победе. Все близкие были крайне горды и, наверно, не один из них полагал, что именно он помог принести медаль в Эстонию. На самом деле так оно и было, ведь в профессиональном спорте, как и в пазле из тысяч кусков, каждая деталь имеет значение.

Но больше я даже имела в виду то, что в ту пору, как все его знакомые, словно молодые петушки высоко задирая колени, ходили по двору (все-таки родственник / знакомый / друг / тот, кто его на машине в дождливую погоду обрызгал), Алексей был абсолютно спокоен и жаждал вернуться к привычной жизни.

У меня этот градус тщеславия гораздо выше, так что когда стали поступать приглашения на торжественные мероприятия, вручение наград, открытие магазинов, на президентский прием, я почувствовала свою важность. Хотя и понимала, благодаря кому все это происходит.

Если честно, из всей этой суматохи запомнились ярко лишь дружелюбное и крепкое рукопожатие Леннарта Мери, посещение фабрики мороженого «Balbiino» (медалистам подарили по 100 литров мороженого) и редкие искренние люди с разных мероприятий. Не хочется никого обижать, но в этом мире богатых и знаменитых, куда многие жаждут попасть, так много фальши, скуки и самой банальной корысти.

До меня потихоньку дошло, что Алексей вновь попал в десяточку. Наша жизнь идет дальше, и застревать здесь нет смысла. Нам не хватает, так сказать, гламура. Но это не значит, что так нельзя – каждому свое.

Конечно, мне страшно нравилось, когда о нем писали, говорили, звали на передачи – я так горжусь им. До сих пор собираю вырезки из газет про него. Иногда отсвет славы падал и на меня. Было приятно, когда говорили, что я та, кто держал его тыл в целости и сохранности, и это позволяло ему выигрывать медали. Сама я думаю, что Алексей дошел бы до своих достижений все равно, потому что он такой нереально целеустремленный. Но вреда наши теплые отношения точно не наносили. Я очень хорошо прочувствовала, как окрыляет мужчину ожидание ребенка, когда носила нашего первенца под сердцем.