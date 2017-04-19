Исповедь Илоны Тоотс: каково быть женой звезды спорта

Когда мы только познакомились с Алексеем, он часто говорил, что собирается поехать на Олимпиаду и завоевать там золотую медаль. Про себя я думала – ну-ну, слыхали мы эту всемирную мантру всех спортсменов. Потому что где мы, а где Олимп!
Но в один прекрасный день я обнаружила, что он действительно отправляется в далекую Австралию на Олимпиаду. А когда Алексей там еще и медаль получил, моей радости и удивлению не было предела. И до меня отчетливо дошло, что все возможно в этой жизни, если этого действительно хотеть и идти к цели упорно.
Вторым моим открытием было то, что Алексей совсем не изменился. Если бы вы слышали, насколько разочарованным он звучал после завоевания бронзы. Он ведь ехал туда за золотом, а значит, потерпел неудачу.
Пресса торжествовала: первая олимпийская медаль для Эстонии после долгих восьми лет ожидания; люди на улице хлопали друг друга по плечу, а журналисты охотились за причастными к победе. Все близкие были крайне горды и, наверно, не один из них полагал, что именно он помог принести медаль в Эстонию. На самом деле так оно и было, ведь в профессиональном спорте, как и в пазле из тысяч кусков, каждая деталь имеет значение.
Но больше я даже имела в виду то, что в ту пору, как все его знакомые, словно молодые петушки высоко задирая колени, ходили по двору (все-таки родственник / знакомый / друг / тот, кто его на машине в дождливую погоду обрызгал), Алексей был абсолютно спокоен и жаждал вернуться к привычной жизни.
У меня этот градус тщеславия гораздо выше, так что когда стали поступать приглашения на торжественные мероприятия, вручение наград, открытие магазинов, на президентский прием, я почувствовала свою важность. Хотя и понимала, благодаря кому все это происходит.
Если честно, из всей этой суматохи запомнились ярко лишь дружелюбное и крепкое рукопожатие Леннарта Мери, посещение фабрики мороженого «Balbiino» (медалистам подарили по 100 литров мороженого) и редкие искренние люди с разных мероприятий. Не хочется никого обижать, но в этом мире богатых и знаменитых, куда многие жаждут попасть, так много фальши, скуки и самой банальной корысти.
До меня потихоньку дошло, что Алексей вновь попал в десяточку. Наша жизнь идет дальше, и застревать здесь нет смысла. Нам не хватает, так сказать, гламура. Но это не значит, что так нельзя – каждому свое.
Конечно, мне страшно нравилось, когда о нем писали, говорили, звали на передачи – я так горжусь им. До сих пор собираю вырезки из газет про него. Иногда отсвет славы падал и на меня. Было приятно, когда говорили, что я та, кто держал его тыл в целости и сохранности, и это позволяло ему выигрывать медали. Сама я думаю, что Алексей дошел бы до своих достижений все равно, потому что он такой нереально целеустремленный. Но вреда наши теплые отношения точно не наносили. Я очень хорошо прочувствовала, как окрыляет мужчину ожидание ребенка, когда носила нашего первенца под сердцем.
Чем дальше, тем меньше интересует Алексей прессу, хотя не все так плохо, конечно. Меня это огорчает, потому что после завершения спортивной карьеры он добивался успеха и в других сферах деятельности. Правда, самому ему такое безразличие как-то не сильно мешает.
Теперь я понимаю, что все время нужно быть на виду. Если ты мирно и тихо делаешь хорошие, интересные, успешные дела, то это мало кого волнует. В этом смысле Алексей скучный: он не бьет жену, не мухлюет в бизнесе, конфликты пытается решать лично. Для того чтобы нечто продавалось, нужны скандалы, противостояния, нужно быть экстравагантным. Для того чтобы быть Волочковой или Саагим, нужна упорная работа каждый день. Я-то тоже скорее почитаю про хулиганистых персонажей, чем про скромных трудяг.
Что меня всегда удивляет, так это то, что русские знают Алексея хуже, чем эстонцы. Причиной этого я считаю потребление российского телевидения. Но ситуация совсем не безнадежная. К счастью, Алексей регулярно ходит общаться со школьниками. Если возможно, иду с ним, сижу на последней парте и заглатываю каждое его слово, потому что он просто очаровывает аудиторию своим свободным поведением и юмором.
Случалось столько смешных и милых ситуаций в связи с узнаванием Алексея. Рядом едет таксист, бибикает и показывает большой палец – молодец! В магазине родители шепчут детям: «Вон, вон, это Будылин!». Или где-то на периферии, средь непролазной грязи сельская бабушка прочитает имя на машине и, расталкивая ногой свору собак, выносит бутылку со свежим молоком и горсть яйц...
Самыми комичными являлись подвыпившие мужчины, которые аж на шею вешались и говорили, захлебываясь струей слюней на подбородке, как они с Валерой смотрели эту схватку по телеку: «Ты классный мужик!»
У меня сердце радостно вздрагивает, когда кто-то говорит, что Алексей был его любимым спортсменом или примером. Мы всегда усмехаемся с Алексеем, ведь это напоминает, что нам уже не по 20 лет...
Довольно часто кто-нибудь подходит, поздоровается и спросит, как дела... и понимает, что ошибся. Я также как-то поприветствовала человека, знакомого по телеэкрану, и только потом сообразила, что на самом деле мы с ним не знакомы. Ха-хаа!
Последний прикол случился в одной торговой точке, где продавец угрожающе помахал пальцем в сторону Алексея и грозно предупредил: «Где-то я тебя видел!» Мы убежали от него, захлебываясь смехом.
Еще смешно то, что люди часто думают, будто Алексей имеет фигуру минимум 2х3 метра и наверняка, как и положено спортсменам, в меру неотесан, а когда входит приятный улыбчивый мужчина в хорошо сидящем пиджаке и вполне человеческих размеров, то удивляются.
Мы всегда стараемся держать низкий профиль, и если напрямую не спрашивают, я не стану же говорить, кто моя вторая половинка. Какая разница – я же не Алексей. В связи с этим есть у меня как неприятные, так и приятные воспоминания.
Иногда люди относятся ко мне как ко всем остальным, но потом, когда каким-то образом узнают, с кем мы вместе борщ варим, меняют свое поведение, начинают более строго держаться или даже подлизываться. Это мне не очень нравится. Или же наоборот: зная об Алексее, у людей появляется ожидание, что я какая-та другая. Но позже выясняется, что принцессы тоже ходят в туалет, и магия рассеивается. Впрочем, нередко новые знакомые, обнаружив мой «секрет», остаются абсолютно нормальными, и это здорово!
Что касается наших детей, то дочь Малена жила блаженно с мамой-папой-собакой в своем детском мире, пока не пошла в школу. В один день она пришла домой и спросила, что не так с ее фамилией, потому что дети старших классов тычут пальцем в ее сторону и говорят: она Будылин. «Благодаря» этому она в восемь осознала, что ее отец какой-то особенный. Но я не замечала, чтобы она как-то использовала фамилию, скорее это смущает ее.
Александр, которому почти три, конечно же, не волнуется о чем-то столь поверхностном. Для него важен папа и все его медали-кубки, с которыми ему разрешается играть. Правда, одна смешная история с ним все же случилась. Мы ходили в игровую комнату и один мальчик очень звал Сасся поиграть с ним. Он предлагал, что сам будет полицейским, а наш сын - разбойником. На что Сассь сообщил: «Я не разбойник, я Сассь Будылин!»