Пищевая сода: в чем ее польза для кожи и волос?

Обыкновенная пищевая сода является одним из лучших натуральных скрабов. Вы можете смешать ее с водой, чтобы избавиться от мертвых клеток кожи, или с медом, так кожа не просто станет гладкой, но невероятно мягкой и хорошо увлажненной.
Бикарбонат натрия, или просто сода, является очень экономичным продуктом, широко известным в кулинарии и медицине благодаря своим свойствам, пишет wom-paradise.ru.
Но не все знают, что соду можно успешно использовать и в косметических целях, ведь это прекрасное средство для ухода за кожей и волосами. Она оказывает очищающее и восстанавливающее действие и придает коже и волосам здоровый естественный вид.
Сегодня домашние процедуры становятся все более популярными, так как люди понимают, что совсем не обязательно тратить огромные суммы в салонах красоты, ухаживать за своей кожей и волосами вполне можно и при помощи весьма экономичных натуральных средств (таких, как сода). Результат будет ничуть не хуже, поверьте.
Если вы до сих пор не знаете, каким образом применить соду, чтобы кожа стала сияющей, а волосы здоровыми, читайте нашу статью.
Натуральное отшелушивающее средство (скраб)
Сода действует как натуральное отшелушивающее средство, она способна удалить мертвые клетки кожи с ее поверхности, заботясь таким образом о ее здоровье.
Единственное, что вам нужно сделать, так это смешать соду с водой в пропорциях 3 к 1 и натереть получившейся смесью выбранный для очищения участок кожи и смыть теплой водой. В результате вы получите гладкую, свежую и чуть более светлую кожу (так как сода обладает и отбеливающим действием).
Руки гладкие, как шелк
Часто наши руки выглядят неухоженными из-за того, что они постоянно испытывают на себе негативное воздействие внешних агрессивных факторов (окружающая среда, химические средства и т.д.).
Чтобы вернуть рукам молодость, смягчить кожу и удалить с ее поверхности мертвые клетки, достаточно приготовить пасту из небольшого количества пищевой соды и одной столовой ложки меда, и осторожно натереть ею руки и ногти, а затем смыть теплой водой.
Натуральный дезодорант
Сода является еще и очень мощным нейтрализатором неприятных запахов, поэтому она эффективно поможет справиться с запахом пота. Для этого просто добавьте половину чашки соды в ванну и используйте ее в процессе мытья тела.
Борьба с акне
Акне — одна из самых неприятных проблем, которые портят нашу красоту и негативно сказываются на нашей самооценке. Чтобы справиться с прыщами и угревой сыпью, нужно просто смешать соду с лимонным соком (достаточно нескольких капель, чтобы получилась паста) и нанести получившуюся смесь непосредственно на прыщи.
Один нюанс: данную процедуру следует выполнять на ночь, так как воздействие солнечного света на кожу, обработанную лимоном, может привести к появлению пигментных пятен.
Удаление черных точек
Сода является очень эффективным средством от этих ужасных черных точек, которые постоянно появляются на лице (в так называемой Т-зоне), ее шероховатая, грубая текстура позволяет глубоко очищать поры, удаляя все загрязнения.
Для этого вам понадобится смешать одну столовую ложку пищевой соды с небольшим количеством молока и нанести непосредственно на проблемный участок кожи. Оставьте смесь, как маску, на 15 минут для воздействия, после чего смойте теплой водой.
Удаление излишков жира с волос
Жирные волосы выглядят так, как будто они все время грязные, непромытые. Их очень тяжело собрать в какую-либо прическу, чтобы получился опрятный вид, да и трогать такие «промасленные» волосы неприятно.
Избавиться от избытка жира на волосах можно также при помощи пищевой соды, она очищает и помогает волосам дольше оставаться чистыми. Все, что нужно будет сделать, это смешать ложку соды со своим обычным шампунем для волос и использовать его, как обычно.
Единственное, лучше будет оставить его на волосах чуть дольше (буквально на несколько минут). Затем смойте холодной водой и не забывайте регулярно пользоваться этим средством, тогда результат не заставит себя долго ждать.
Чистые и блестящие волосы
Пищевая сода в сочетании с уксусом способна естественным образом очистить волосы и поддерживать их силу и здоровье. Сода помогает глубоко очистить волосы от жира и различных загрязнений, а уксус идеально подходит для восстановления кислотного баланса в структуре волос, придает им блеск и мягкость.
Кроме того, после такого домашнего средства для волос у вас не возникнет проблем с расчесыванием.
Как его приготовить?
Сначала вам необходимо развести одну чайную ложку соду в 5 столовых ложках воды и распределить смесь по всей поверхности волос. Затем разбавляете одну столовую ложку яблочного уксуса в стакане воды и наносите ее на волосы по всей длине, от корней до самых кончиков. После средство необходимо смыть теплой водой.
Наносите это средство ежедневно в течение недели. Затем сделайте небольшой перерыв и повторите цикл. Вскоре вы заметите положительный результат, так как это средство идеально подходит для восстановления поврежденной структуры волос.
Они снова станут гладкими, шелковистыми и блестящими!