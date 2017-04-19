Пищевая сода: в чем ее польза для кожи и волос?

Бикарбонат натрия, или просто сода, является очень экономичным продуктом, широко известным в кулинарии и медицине благодаря своим свойствам, пишет wom-paradise.ru.

Но не все знают, что соду можно успешно использовать и в косметических целях, ведь это прекрасное средство для ухода за кожей и волосами. Она оказывает очищающее и восстанавливающее действие и придает коже и волосам здоровый естественный вид.

Сегодня домашние процедуры становятся все более популярными, так как люди понимают, что совсем не обязательно тратить огромные суммы в салонах красоты, ухаживать за своей кожей и волосами вполне можно и при помощи весьма экономичных натуральных средств (таких, как сода). Результат будет ничуть не хуже, поверьте.

Если вы до сих пор не знаете, каким образом применить соду, чтобы кожа стала сияющей, а волосы здоровыми, читайте нашу статью.

Натуральное отшелушивающее средство (скраб)

Сода действует как натуральное отшелушивающее средство, она способна удалить мертвые клетки кожи с ее поверхности, заботясь таким образом о ее здоровье.

Единственное, что вам нужно сделать, так это смешать соду с водой в пропорциях 3 к 1 и натереть получившейся смесью выбранный для очищения участок кожи и смыть теплой водой. В результате вы получите гладкую, свежую и чуть более светлую кожу (так как сода обладает и отбеливающим действием).

Руки гладкие, как шелк

Часто наши руки выглядят неухоженными из-за того, что они постоянно испытывают на себе негативное воздействие внешних агрессивных факторов (окружающая среда, химические средства и т.д.).

Чтобы вернуть рукам молодость, смягчить кожу и удалить с ее поверхности мертвые клетки, достаточно приготовить пасту из небольшого количества пищевой соды и одной столовой ложки меда, и осторожно натереть ею руки и ногти, а затем смыть теплой водой.

Натуральный дезодорант

Сода является еще и очень мощным нейтрализатором неприятных запахов, поэтому она эффективно поможет справиться с запахом пота. Для этого просто добавьте половину чашки соды в ванну и используйте ее в процессе мытья тела.

Борьба с акне

Акне — одна из самых неприятных проблем, которые портят нашу красоту и негативно сказываются на нашей самооценке. Чтобы справиться с прыщами и угревой сыпью, нужно просто смешать соду с лимонным соком (достаточно нескольких капель, чтобы получилась паста) и нанести получившуюся смесь непосредственно на прыщи.

Один нюанс: данную процедуру следует выполнять на ночь, так как воздействие солнечного света на кожу, обработанную лимоном, может привести к появлению пигментных пятен.

Удаление черных точек

Сода является очень эффективным средством от этих ужасных черных точек, которые постоянно появляются на лице (в так называемой Т-зоне), ее шероховатая, грубая текстура позволяет глубоко очищать поры, удаляя все загрязнения.

Для этого вам понадобится смешать одну столовую ложку пищевой соды с небольшим количеством молока и нанести непосредственно на проблемный участок кожи. Оставьте смесь, как маску, на 15 минут для воздействия, после чего смойте теплой водой.