Женщины смогут заниматься сексом во время месячных

Изобретатель из США Лорен Шулте создала устройство под названием Flex, которое она сама называет "биорастворимым продуктом для использования во время менструаций". В отличие от обычных тампонов Flex закрепляется чуть выше во влагалище, закрывает шейку матки и не позволяет никаким жидкостям проникать в вагинальный канал. Это является не просто альтернативой тампонов, но средством, которое позволяет женщинам заниматься сексом во время месячных без всяких проблем и конфуза, пишет Medikforum.ru.

Изобретатель утверждает, что ее устройство состоит из медицинского полимера, его можно носить в течение 12 часов без всякой угрозы синдрома токсического шока, который наблюдается у женщин, забывших извлечь наружу тампоны вовремя. Лорен Шутле рассказала, что пришла в ужас, когда узнала, что изобретенные еще в 1930-е годы тампоны с той поры функционально не изменились, хотя их по-прежнему используют сотни миллионов женщин в разных странах мира. И тогда Лорен решила посвятить свою жизнь тому, чтобы сделать эти гигиенические предметы более удобными и функциональными. По ее словам, Flex повышает шансы на занятия сексом во время месячных на 23%.

"Весь трагизм положения заключается в том, что во время менструаций женщина хочет заниматься сексом более всего, но не может этого, - говорит Лорен. - Я потратила два года на исследование и создание прототипов. Теперь все готово к запуску этого продукта. Мы уже получили заявки от 20 тысяч женщин, которые готовы принять участие в клинических исследованиях, а это показывает, как велико наше желание сохранять сексуальную активность в течение всего месяца без перерывов".