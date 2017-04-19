Невероятно: смотрите, как девушка полностью излечилась от церебрального паралича

Мариана живет в Австралии, но родилась в Греции. Работает в местной фирме личным помощником и администратором, пишет Marketium.ru.

И вот это “но”. Мариана не забывает напоминать своим 50 тысячам подписчиков, что она не всегда так хорошо выглядела. Недавно она опубликовала коллаж из своих детских фотографий. Его она сопроводила особенным текстом.

“Я давно хотела это написать. Надеюсь, вдохновлю вас, ведь вы вдохновляете меня.

Я родилась недоношенной. Хотя врачи сказали моей маме, что ребенок родится мертвым. Их прогноз не сбылся, однако и подготовки, чтобы оказать мне моментальную помощь, у них не было. Меня отправили в отделение интенсивной терапии, но я потеряла большое количество кислорода. Это повредило мой мозг и вызвало церебральный паралич.

До моего пятилетнего возраста мы жили в Греции, затем переехали в Австралию, чтобы найти более продвинутых врачей”.

Мариана говорит, что в детстве никогда не понимала, что происходит на самом деле. Она терпела издевки из-за… инвалидного кресла.

“У меня была депрессия. Когда мне исполнилось шесть лет, я пережила серьезную операцию. Она оставила девять шрамов на ногах”.

Операция прошла успешно! Но девочка была лишена активности почти на восемь месяцев. Ей пришлось заново учиться ходить.

“Мне сказали, что я никогда не буду на 100% нормальной. Но мой результат – невероятный. Я никогда не хотела быть совершенной. Я хотела быть немного лучше”.

Средняя школа давалась девушке тяжело. Издевательства продолжались. Поэтому Мариана бросила учебу и пошла в зал. “Я влюбилась в фитнес и полюбила себя. Эта дорога к выздоровлению изменила меня ментально. Я обязана тем, кто верил в меня”.

A post shared by MARIANA SFAKIANAKIS. (@smokingguns) on Apr 2, 2017 at 7:22pm PDT