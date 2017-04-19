11 лучших советов по бритью, которые помогут избежать распространенных ошибок

Каким же образом упростить этот наименее любимый женский ритуал? Оказывается, как у профессиональных экспертов по красоте, так и у пользователей Интернета есть множество полезных советов по бритью ног, и мы собрали для вас 11 лучших лайфхаков, способных значительно облегчить этот процесс, пишет Marketium.ru.

1. Всегда брейте ноги перед сном

По мнению экспертов по красоте, лучше всего брить ноги перед тем, как вы пойдёте спать. Всё дело в том, что во время сна ваши ноги немного опухают, заставляя волоски углубляться обратно в фолликулы. А значит, если вы случайно пропустили при бритье несколько волосинок, наутро их не будет видно. Настоящая магия!

2. Перед бритьём смочите кожу оливковым маслом

Масло смягчит волосы и сделает бритьё более гладкими, а также уменьшит раздражение и риск порезов. Самые чувствительные зоны, такие как подмышки, будут благодарны вам за это!

3. Избегайте сухого бритья!

Вероятно, вам уже приходилось испытать это на собственном опыте, но ещё одно напоминание не будет лишним — сухое бритьё убийственно для вашей кожи. Всегда используйте крем для бритья, чтобы смягчить скольжение острой бритвы по коже. Если же крем для бритья лишком дорогой, вы можете…

4. Замените крем для бритья кондиционером для волос

Если у вас вдруг закончился крем для бритья (или вам просто жалко спускать деньги на дорогие женские кремы), воспользуйтесь кондиционером для волос. С бритьём он справится ничуть не хуже, а также сделает вашу кожу мягкой и подарит приятный аромат.

5. Брейте ноги после душа

Помимо бритья ног перед сном, старайтесь всегда производить этот процесс в конце душа. Тёплая вода расширяет поры, что значительно облегчит бритьё.

6. Всегда начинайте брить снизу

Чтобы сделать этот процесс более эффективным, всегда брейте против роста волос. Поэтому начинайте с нижней части вашей ноги и постепенно поднимайтесь вверх.

7. Согните колени

Область колена может оказаться сложной для бритья, поэтому для эффективности и во избежание порезов советуем вам согнуть их. Присядьте в ванной, пока бреете особенно сложные участки, это значительно облегчит процесс!

8. Воспользуйтесь скрабом перед бритьём

С помощью скраба вы удалите верхний слой отмерших клеток кожи, что обеспечит вам более чистое и гладкое бритьё. Кстати, хороший скраб можно приготовить и в домашних условиях — просто смешайте оливковое масло с сахаром и нанесите круговыми движениями на ноги. Но не советуем вам отшелушивать кожу после бритья — на тот момент она станет слишком чувствительной и скраб может только усилить раздражение.

9. Не вытирайте кожу полностью

Многие женщины привыкли вытираться полотенцем, пока кожа не станет полностью сухой, но вот что говорит по этому поводу эксперт по красоте “Venus”: “Не трите кожу слишком сильно и не удаляйте с неё всю влагу. Лишние капельки воды впитаются, пока вы будете наносить на кожу увлажняющий крем, который поможет избежать шелушение свежевыбритых ног и придаст им красивый блеск”.

10. Очищайте бритву детским маслом

Оказывается, детское масло может иметь несколько способов применения. Очистите вашу бритву маслом и аккуратно промокните тканью — это поможет бритве прослужить вам дольше.

11. Используйте холодные компрессы при дискомфорте

Если после всех вышеперечисленных процессов и трюков по бритью вы испытываете дискомфорт, успокойте вашу кожу с помощью холодного компресса, который уменьшит жжение и раздражение.

Такие простые лайфхаки помогут облегчить этот надоедливый женский ритуал и сделают его гораздо эффективнее. Самое время рассказать подругам!