Ученые рассказали, какие мужчины не изменяют женщинам

Американские ученые провели исследование, которое показало, что склонность к изменам зависит от… полноты! В неверности признались 24% полных мужчин и 75% стройных и худощавых! Вероятно, это зависит от того, что мужчины с лишним весом все же менее привлекательны для женщин. Получается, нужно найти себе пухлячка и радоваться? Да, если он при этом лысый, одноглазый и бедный. А так, риск, конечно, все же есть, пишет Marketium.ru.

Британские же ученые подошли к этому вопросу с другой стороны. Они пришли к выводу, что меньше изменяют умные мужчины, и вес тут не причем. Только вот интересно: расскажет ли умный мужчина о том, что он когда-то изменил жене? Наверное, даже британским ученым не признается…

Также другая группа ученых сделала вывод, что не изменяют мужчины, которые полностью удовлетворены в сексуальном плане. И правда, если с женой все отлично в постели, зачем ему искать секса на стороне?

Российский психолог в лице Ирины Донской, практикующей в Центре практической психологии и консалтинга, утверждает, что нельзя сказать с полной уверенностью, что тот или иной мужчина не будет изменять. Но есть три типа мужчин, потенциальная неверность которых сокращается в разы.

Речь идет о:

Маменькиных сынках. Если мужчину воспитали так, что он преклоняется перед матерью, то он переносит это отношение на жену. Комплекс «маменькиного сынка» может превратить мужчину как в рыцаря, так и в тряпку.

Порядочных. Воспитан в строгости, чем очень гордится. Часто весьма скромен в сексе. Объясняется это неприятием личной сексуальности.

Гиперответственных. Такой мужчина до конца дней своих несет в себе комплекс вины. Он всем всегда все должен. Если он изменит, то будет корить себя до смерти, поэтому чужих женщин остерегается, как огня.

Можно сделать вывод, что не изменяют только те, кто имеет какие-то отклонения в психике. Хотя… Мы забыли про еще один тип мужчин. Это те, кто просто любит своих жен. Они честны и благородны, а неверность для них имеет минутное удовольствие и тяжелую плату. И это – идеальный тип мужской верности!