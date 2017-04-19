Уколы ботокса помогут вылечить депрессию

Многие люди считают, что в мозге человека рождаются печальные мысли, после чего на его лице возникает характерное грустное выражение вроде глубоких морщин на лбу, опущенных бровей и уголков губ. В реальности, все происходит как раз наоборот - грустные выражения лица порождают сигналы, передаваемые в мозг, которые и могут привести к депрессии. А если лицо не сможет выглядеть грустным, то и механизма зарождения депрессии просто не появится. В этом убеждается все большее количество психологов, которые советуют своим пациентам посещать пластических хирургов, пишет Medikforum.ru.

Исследователи из Chevy Chase Cosmetic Center в США доказали, что ботокс подавляет мышцы и успокаивает их, поэтому человеку сложнее испытывать негативные эмоции. 5 апреля производитель этого косметического препарата компания Allergan объявила очень воодушевляющие результаты исследований в области лечения депрессии с помощью уколов ботокса. Психологи считают, что в ближайшее время этот препарат встанет в один ряд с самыми мощными антидепрессантами.

Отметим, что ботокс уже выполняет некоторые задачи, никак не связанные с его основной функцией. Уколы ботокса в мочевой пузырь помогают лечить недержание, а инъекции в область лба блокируют мимические морщины, из-за чего человек реже страдает от приступов головной боли. Весьма перспективным направлением оказалось лечение избыточного потоотделения и усталости мышц с помощью ботокса.

Ведутся разговоры о том, не использовать ли этот препарат для борьбы... со старческим слабоумием. Дело в том, что более моложавый внешний вид повышает самооценку, а это производит регенерирующее воздействие на организм. Впрочем, ряд экспертов полагает, что деменцию далеко не всегда можно предотвратить или замедлить, а для снижения риска ее развития лучше иметь крепкое здоровье в целом.