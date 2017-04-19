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Беременных британок запретили называть будущими матерями

Krasotka.ee
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"Беременный мужчина". Снимок иллюстративный. | ФОТО: facebook

Британских врачей попросили не называть беременных женщин будущими матерями. Об этом сообщила газета Daily Mail. Отныне им рекомендовано использовать термин "беременные люди".

Такие инструкции содержатся в 14-страничном документе под названием "Руководстве по эффективной коммуникации", передает "Россия 24". Его выпустила британская медицинская ассоциация. Докторам запретили использовать слово "мать" из-за опасения оскорбить трансгендеров, пишет Vesti.ru.

Эта инициатива уже вызвала недоумение не только во врачебном сообществе, но и среди политиков. Британский депутат-консерватор Филип Дэвис назвал инициативу абсолютно нелепой: "Если нельзя называть беременную женщину будущей мамой, то куда катится мир?"

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