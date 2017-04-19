Беременных британок запретили называть будущими матерями

Такие инструкции содержатся в 14-страничном документе под названием "Руководстве по эффективной коммуникации", передает "Россия 24". Его выпустила британская медицинская ассоциация. Докторам запретили использовать слово "мать" из-за опасения оскорбить трансгендеров, пишет Vesti.ru.

Эта инициатива уже вызвала недоумение не только во врачебном сообществе, но и среди политиков. Британский депутат-консерватор Филип Дэвис назвал инициативу абсолютно нелепой: "Если нельзя называть беременную женщину будущей мамой, то куда катится мир?"