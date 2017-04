Бородатая девушка с редким заболеванием рассказала, какие унижения ей приходится терпеть

Жительница Нью-Йорка Альма Торрес с 16 лет страдает тяжелой формой поликистоза яичников — именно этот недуг поспособствовал росту волос на ее лице, а также набору веса, пишет Rustvnet.lv.

Девушка уже привыкла к своей особенности, да и ее бойфренд Тэйлор совсем не против того, чтобы его возлюбленная носила бороду. Молодой человек считает, что его избранница красива в любом виде.

Однако окружающие постоянно критикуют внешний вид Альмы: одни вслед говорят ей, что она некрасива, другие открыто советуют эпиляцию, а третьи и вовсе без разрешения фотографируют ее на улице. Долгое время девушка стеснялась своей особенности и брилась, чтобы никто ничего не заподозрил. Но вот уже на протяжении нескольких месяцев она отращивает волосы на лице.

«Мне кажется, что только неуверенные в себе люди критикуют тех, кто внешне отличается от них.

В это сложно поверить, но наличие бороды сделало меня лучше. Я стала более уверенной в себе, и я хочу, чтобы и другие женщины с синдромом поликистоза яичников смогли получать удовольствие от жизни.

Я понимаю, что чувствуют другие, поэтому всегда готова оказать поддержку нуждающимся», — рассказала изданию The Daily Mail Альма Торрес.

Из-за недуга Альма также постоянно чувствует себя уставшей, иногда испытывает сильные боли в области живота. Врачи предупредили ее, что поликистоз яичников влияет на возможность зачатия ребенка. Однако Торрес и ее бойфренд не теряют надежды стать родителями.

