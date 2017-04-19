В составе шампуней нашли еще один канцероген

The Daily Mail сообщил, что указанное вещество широко распространено в составе товаров личной гигиены, продающихся в супермаркетах. Это при том, что ученые и ранее предполагали серьезный вредный потенциал химиката - Управление по безопасности продуктов и лекарств США (FDA) уже рекомендовало производителям не включать это вещество в состав косметических товаров, пишет Medikforum.ru.

Издание привело мнение экспертов о том, что 1,4-диоксан может появляться в составе шампуней и мыла непреднамеренно, в виде побочного продукта других ингредиентов. По их словам, 1,4-диоксан является побочным продуктом производства другого химиката, лаурилсульфата натрия, которых активно используется производителями косметики, товаров для гигиены и моющих средств.

В штате Нью-Йорк сейчас пытаются полностью запретить применение 1,4-диоксана во всех его видах.

«Опыты на лабораторных крысах показали, что 1,4-диоксан обладает канцерогенной активностью, вызывая рак органов брюшной полости», - мотивировали эксперты идею такого запрета.