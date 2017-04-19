Беременная двойней Бейонсе показала свой огромный живот
19 апреля 2017 г., 19:19
После впечатляющего выступления Бейонсе на Grammy Awards, где она во всей красе представила свой беременный двойней животик, казалось, уже мало чем можно удивить зрителя. Но теперь мать певицы выложила новые снимки дочери, и размер ее живота впечатляет!
Напомним, у 35-летней Бейонсе и ее мужа 47-летней Джей Зи уже есть 5-летняя дочка Блу Айви, пишет Rustvnet.lv.
Перед тем, как стало известно о беременности певицы двойней, ходили слухи, что пара отчаянно пытается спасти брак и даже собиралась усыновить ребенка.