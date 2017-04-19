Какие сладости можно давать детям

Сахар и глютен

Аллергия и нарушение работы желудочно-кишечного тракта у деток – явления частые. Особенно страдают малыши, в рационе которых повышено содержание сахара. Известно, что он является носителем “пустых“ калорий и никакой ценности, кроме энергетической, не представляет. Его же избыток повышает риск развития нарушений жирового и углеводного обмена. Одна из известных форм аллергии у ребятишек – на пшеницу, точнее, на глютен, содержащийся в ней. Глютен – белок клейковины, который присутствует в зернах пшеницы, ржи, овса, ячменя. Он есть во многих кондитерских изделиях, и мы почти ежедневно его употребляем. У детей до 5-6 месяцев, когда ферментные системы еще незрелые, глютен усваивается очень плохо. При такой аллергии врачи прописывают строгую диету, основанную на полном исключении продуктов, в которых есть глютен, и замене их блюдами из риса, кукурузы, гречки, проса. В них нет белка клейковины. Такая непереносимость с возрастом обычно проходит. Малышам с аллергией на глютен можно давать продукты, обозначенные символом “зачеркнутый колосок“. Они очень вкусные и полезные. Обязательно следи за тем, чтобы маленький сладкоежка получал именно такие безопасные лакомства. И даже если твой ребенок не страдает от аллергии, отнесись серьезно к выбору продуктов.

Лакомства без риска

Для ребенка старше года подойдут зефир, пастила, вафли с фруктовой начинкой. Они содержат пектин, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Зефир и пастилу покупай белого цвета: без ароматизаторов, красителей и шоколадной глазури. Пектин есть в мармеладе, но вот желатин в его составе тяжел для желудка малыша. Его дают детям старше трех лет.

Помни, что ребятишкам подходят далеко не все сорта печенья. Лучше не предлагай крохе кексы, тарталетки, сдобное печенье и другие кондитерские изделия. В их состав входит маргарин. Выбирай нежирное и не очень сладкое печенье.

Если соблазн угостить малютку конфеткой очень велик, начни со сладостей на молочной основе, например, с Коровки, Ириса. Не давай пока шоколадных конфет. Особенно они вредны для малыша-аллергика. Мишку на севере ты можешь заменить прессованными мюслями. Это – та же шоколадка, но значительно полезнее. В ее состав входят натуральные продукты – орехи, семена подсолнечника, фрукты и йогурт.

“Чупа-чупс“ с условием

Леденцы и жвачка создают во рту сладкую среду, что вызывает быстрое разрушение зубной эмали. Кариес может привести к тому, что молочные зубы у малыша выпадут слишком рано. А в будущем это грозит неправильным ростом постоянных. Если же твой кроха не может жить без сосательных конфет, покупай ему леденцы на натуральной основе, без ароматизаторов, красителей и только при одном условии: он должен каждый раз тщательно полоскать ротик водой.