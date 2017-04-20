Названа самая красивая женщина в мире

Она получила этот титул уже в пятый раз. Впервые, она стала главной красоткой в 1996 году. Тогда ей было 23 года. Несмотря на это, она уже была известна в Голливуде, ведь за ее плечами была роль проститутки Вивьен в фильме «Красотка» и заслуженный «Оскар», пишет Ridus.ru.

«Я очень польщена», — сказала Робертс.

Став в очередной раз самой привлекательной женщиной, актриса вспомнила о своем друге и коллеге по цеху Джордже Клуни. К слову, его лишь дважды называли самым красивым мужчиной в мире.

Робертс пошутила, что обязательно упомянет этот факт в рождественской открытке для Клуни и его жены.

49-летняя Робертс воспитывает троих детей. В браке с кинооператором Дэниелом Модерой в 2004 году у нее родились двойняшки – дочка и сын. Спустя три года Робертс родила еще одного сына. Состояние актрисы несколько лет назад оценивалось в 250 миллионов долларов.

В прошлом году звание самой красивой женщины присудили актрисе Дженнифер Энистон.