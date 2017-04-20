Врачи узнали лучший возраст, чтобы заводить детей. Вы не поверите!

В наших широтах принято рожать первенца в 20 с небольшим, а на Западе, как все знают, женщины откладывают материнство ради беззаботной жизни, карьеры или путешествий, пишет Lifter.com.ua.

Но что, если бы мы скажем, что ответ на этот вопрос искали не только домохозяйки, но и ученые? В частности, соответствующее исследование провел доктор Джон Мироуски из Университета Техаса. И оказалось, что на самом деле лучший возраст для того, чтобы завести первенца - 34!

Эксперты по женскому здоровью утверждают, что женщины, которые заводят первого ребенка в возрасте от 34 до 35 лет, имеют в целом лучшее здоровье в сравнении с «юными» матерями. Беременность и роды для девушки после 30 - это отличная возможность омолодиться и даже разгладить морщины.

А с точки зрения физической выносливости, их организм в этом возрасте находится как раз на пике. Именно в этом возрасте меньше всего случаев осложнений при беременности и родах.

Психологи тоже поддерживают Мироуски: женщины в возрасте 34-35 лет, как показывает статистика, имеют в это время наилучшие отношения со своими партнерами. У них уже достаточно профессионализма, ответственности и зрелости, чтобы эффективно поднимать другого человека.

Наконец, даже обычная логика говорит как раз об этом: появление каждого нового человека в этом мире - это ваше судьбоносное решение, и не следует относиться к нему легкомысленно.