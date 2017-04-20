Самая полная в мире модель опубликовала селфи в нижнем белье

Модель опубликовала автопортрет из отеля в городе Лас-Вегас (американский штат Невада). Кадр с Холлидей набрал более 44 тысяч лайков в соцсети.

В декабре 2016 года сообщалось, что Холлидей также опубликовала в Instagram селфи из гостиничного номера. На снимке она продемонстрировала, что не смогла запахнуть халат, который предоставили в отеле, пишет Lenta.ru.

Тесс Холлидей — самая пышнотелая в мире работница модной индустрии. В январе 2015 года она подписала контракт с престижным модельным агентством Milk Model Management. Женщина носит 60-й российский размер одежды.