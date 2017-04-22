Рожденные после ЭКО дети имеют такое же крепкое здоровье

С момента появления первых «детей из пробирок» наука выражала опасения по поводу того, насколько крепким окажется их здоровье. Ранее высказывались суждения о том, что ЭКО увеличивает риск родовых дефектов и возникновения целого ряда проблем со здоровьем. Однако британские ученые смогли доказать, что все эти страхи необоснованны, и рождение детей посредством экстракорпорального оплодотворения не представляет дополнительной угрозы для их здоровья. Исследователи из Королевского колледжа Лондона сосредоточились на вопросах эпигенетики - биологических механизмов, которые регулируют гены. Различия в генах могут стать причиной развития некоторых хронических болезней вроде рака, психических расстройств и диабета.

Однако никаких существенных эпигенетических различий между детьми, зачатыми с помощью ЭКО и традиционным способом, обнаружено не было. Получены убедительные доказательства, которые могут успокоить женщин, проходящих через экстракорпоральное оплодотворение. Данная технология почти не оказывает никакого воздействия на эпигенетические изменения в организме, пишет Medikforum.ru.

Исследователи взяли анализы крови из пуповины для анализа эпигенетических изменений у 107 пар новорожденных близнецов. Из них 47 были зачаты посредством экстракорпорального оплодотворения, а другие - натуральным образом. Анализ показал схожую эпигенетику, так что никаких дополнительных рисков их здоровью не грозило. Однако некоторые мельчайшие изменения на генетическом уровне обнаружены были, но пока неизвестно, способны ли они каким-то образом негативно повлиять на здоровье. Для ответа на этот вопрос требуются новые исследования.