Кровь из пуповины оказалась эликсиром юности

Кровь из пуповины человека может быть ключевым ингредиентом эликсира юности для мозга, как предполагают ученые. Они обнаружили в крови белок, обращающий вспять возрастные нарушения в работе мозга. Белок воздействует на гиппокамп - область мозга, которая перерабатывает впечатления в долгосрочную память. Она крайне важна для запоминания информации. Выводы исследования подтверждают всё более растущее число преимуществ использования пуповинной крови, о которых ранее ничего не было известно науке, пишет Medikforum.ru.

Ученые из Стэнфордского университета определили силу белков под названием тканевый ингибитор металлопротеазы 2, которые очень часто встречаются в пуповинной крови человека. С возрастом его количество в крови снижается. Исследователи полагают, что этот белок может привести к разработке новых методов лечения возрастного снижения работы мозга. Эксперименты показали, что прямые инъекции плазмы от молодых мышей давали прямые преимущества для здоровья пожилым мышам, позволяя им лучше справляться с тестами на память и обучение. По мнению исследователей, дело в воздействии белка на гиппокамп, который выражен и у мышей, и у человека.

Гиппокамп крайне важен для запоминания информации, к примеру, о том, где мы оставили ключи, или что ели на завтрак. С возрастом способность сохранять эту информацию слабеет. По неизвестным науке причинам гиппокамп особенно уязвим перед старением. Но инъекции пуповинной крови, как показали эксперименты, могут остановить этот процесс и сохранить нормальную работу мозга у пожилых людей.