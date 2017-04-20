В моду вошли накладные соски

Эксперты по стилю и моде утверждают, что «фейковые» соски стали популярными после того, как их использовали Ким Кардашян, Аманда Холден, Келли Брук, Дженнифер Энистон, пишет Medikforum.ru.

По словам стилистов, бюстгальтеры в принципе становятся все менее популярными среди современных икон стиля. Свидетельством тому – образы знаменитостей на красных дорожках, все охотнее открывающих грудь под любыми предлогами.

Благодаря их влиянию необычный тренд стал по-настоящему массовым – продажи накладных сосков на грудь резко увеличились.

«Женщины демонстрируют свою поддержку этому идеалу, обращаясь к подкрепляющим размер груди подделкам, которые гарантируют, что теперь никто не сможет их пропустить», - высказались эксперты о данном явлении.