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В моду вошли накладные соски

Krasotka.ee
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Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Накладками на грудь, благодаря которым становится очевидным отказ от бюстгальтера, в последнее время увлеклись звезды, и подражать им в этом стремится все больше обычных женщин. Поддельные соски окончательно приняты миром моды, сообщили западные издания.

Эксперты по стилю и моде утверждают, что «фейковые» соски стали популярными после того, как их использовали Ким Кардашян, Аманда Холден, Келли Брук, Дженнифер Энистон, пишет Medikforum.ru.

По словам стилистов, бюстгальтеры в принципе становятся все менее популярными среди современных икон стиля. Свидетельством тому – образы знаменитостей на красных дорожках, все охотнее открывающих грудь под любыми предлогами.

Благодаря их влиянию необычный тренд стал по-настоящему массовым – продажи накладных сосков на грудь резко увеличились.

«Женщины демонстрируют свою поддержку этому идеалу, обращаясь к подкрепляющим размер груди подделкам, которые гарантируют, что теперь никто не сможет их пропустить», - высказались эксперты о данном явлении.

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