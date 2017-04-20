Лазерная эпиляция: девять мифов, которые пора развенчать

Вынести вердикт «правда» или «ложь» по отношению к самым распространенным мифам о лазерной эпиляции нам помогли эксперты: косметолог Елена Яценюк, главврач Карина Мусаева и пластический хирург Сергей Чуб, пишет Lady.mail.ru.

1. Даже если пройти полный курс эпиляции, через некоторое время все волосы вырастут снова: ничего вечного в природе нет

Елена Яценюк: «При лазерной эпиляции происходит разрушение волосяного фолликула, а из разрушенных фолликулов волосы не растут. Хотя есть нюансы. Энергия лазера воздействует лишь на фолликулы, которые находятся в активной стадии. Их около 30%, остальные же находятся в неактивной фазе, и лазер на них не действует. Поэтому для полного избавления от нежелательной растительности понадобится 6 — 10 сеансов. Года через три единичные волоски, возможно, появятся. А может, и нет».

Карина Мусаева: «Эффективность курса зависит от инновационности лазера и квалификации врача. По нашему законодательству, у врача должно быть высшее медицинское образование, сертификат об обучении на данном оборудовании, диплом государственного образца о повышении квалификации в этой области. А у медицинского заведения — лицензия и паспорт на каждый кабинет, где стоит лазер. Еще советую узнать: а) марку лазера; б) год производства аппарата; в) как часто меняют расходные материалы.

Но даже если рост волос возобновился, это не значит, что процедуру провели некорректно. Это может быть связано с нарушением гормонального фона (например, беременность, прием контрацептивов, заболевание эндокринной системы) и несоблюдение рекомендаций врача (отсутствие профилактических сеансов)».

2. Женщине делать эпиляцию до появления детей — напрасная трата денег: после родов на фоне скачка гормонов волос вырастет вдвое больше

Карина Мусаева: «После родов возможно восстановление волос, но не более 10—20%, причем они будут не жесткими, а тонкими, слабыми, почти бесцветными. Поэтому после завершения курса процедур рекомендованы поддерживающие процедуры 1 раз в год».

Сергей Чуб: «Нежелательный рост волос на некоторых участках женского тела в основном стимулируется мужскими гормонами. При беременности и после нее у здоровых женщин повышения мужских гормонов не наблюдается. Кроме того, при лазерной эпиляции волосы удаляются навсегда. Фолликулы разрушаются полностью и больше не подвержены гормональной стимуляции».

3. Лазерная эпиляция зоны бикини может привести к бесплодию

Карина Мусаева: «Лазерная эпиляция глубокого бикини проводится во всем мире с 1980-х, но методом контрацепции никто в научном сообществе ее до сих пор не признал. Лазеры одобрены FDA (США), ЕС и Минздравом, поэтому вреда здоровью опасаться не стоит. В истории косметологии лазер — самая точная и контролируемая энергия. Он «видит» только свою мишень: волосы, сосуды, пигмент.

Достать до лимфоузлов, мышц и костей лазер для эпиляции не может. Кроме того, компьютер лазера (это очень и очень дорогое оборудование) строго контролирует процесс: на экране видна глубина воздействия, мощность импульса, размер светового пятна».