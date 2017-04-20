Лазерная эпиляция: девять мифов, которые пора развенчать

Лазерную эпиляцию нельзя делать летом, для светлокожих блондинок она будет неэффективна, да и вообще, вся удаленная лазером растительность рано или поздно вернется на свои места — опровергаем самые распространенные мифы.
Вынести вердикт «правда» или «ложь» по отношению к самым распространенным мифам о лазерной эпиляции нам помогли эксперты: косметолог Елена Яценюк, главврач Карина Мусаева и пластический хирург Сергей Чуб, пишет Lady.mail.ru.
1. Даже если пройти полный курс эпиляции, через некоторое время все волосы вырастут снова: ничего вечного в природе нет
Елена Яценюк: «При лазерной эпиляции происходит разрушение волосяного фолликула, а из разрушенных фолликулов волосы не растут. Хотя есть нюансы. Энергия лазера воздействует лишь на фолликулы, которые находятся в активной стадии. Их около 30%, остальные же находятся в неактивной фазе, и лазер на них не действует. Поэтому для полного избавления от нежелательной растительности понадобится 6 — 10 сеансов. Года через три единичные волоски, возможно, появятся. А может, и нет».
Карина Мусаева: «Эффективность курса зависит от инновационности лазера и квалификации врача. По нашему законодательству, у врача должно быть высшее медицинское образование, сертификат об обучении на данном оборудовании, диплом государственного образца о повышении квалификации в этой области. А у медицинского заведения — лицензия и паспорт на каждый кабинет, где стоит лазер. Еще советую узнать: а) марку лазера; б) год производства аппарата; в) как часто меняют расходные материалы.
Но даже если рост волос возобновился, это не значит, что процедуру провели некорректно. Это может быть связано с нарушением гормонального фона (например, беременность, прием контрацептивов, заболевание эндокринной системы) и несоблюдение рекомендаций врача (отсутствие профилактических сеансов)».
2. Женщине делать эпиляцию до появления детей — напрасная трата денег: после родов на фоне скачка гормонов волос вырастет вдвое больше
Карина Мусаева: «После родов возможно восстановление волос, но не более 10—20%, причем они будут не жесткими, а тонкими, слабыми, почти бесцветными. Поэтому после завершения курса процедур рекомендованы поддерживающие процедуры 1 раз в год».
Сергей Чуб: «Нежелательный рост волос на некоторых участках женского тела в основном стимулируется мужскими гормонами. При беременности и после нее у здоровых женщин повышения мужских гормонов не наблюдается. Кроме того, при лазерной эпиляции волосы удаляются навсегда. Фолликулы разрушаются полностью и больше не подвержены гормональной стимуляции».
3. Лазерная эпиляция зоны бикини может привести к бесплодию
Карина Мусаева: «Лазерная эпиляция глубокого бикини проводится во всем мире с 1980-х, но методом контрацепции никто в научном сообществе ее до сих пор не признал. Лазеры одобрены FDA (США), ЕС и Минздравом, поэтому вреда здоровью опасаться не стоит. В истории косметологии лазер — самая точная и контролируемая энергия. Он «видит» только свою мишень: волосы, сосуды, пигмент.
Достать до лимфоузлов, мышц и костей лазер для эпиляции не может. Кроме того, компьютер лазера (это очень и очень дорогое оборудование) строго контролирует процесс: на экране видна глубина воздействия, мощность импульса, размер светового пятна».
Сергей Чуб: «Бесплодие развивается при патологических нарушениях в детородных органах или при дефектах половых клеток, несущих генетический материал (яйцеклетка и сперматозоид). В отличие от ионизирующей радиации, лазер воздействует прицельно только на элементы кожи и не оказывает влияния на детородную функцию».
4. Лазерная эпиляция в области подмышек повышает риск рака груди
Елена Яценюк: «Лазер проникает глубоко под кожу, но это совершенно не значит, что он вредит внутренним органам. Он физически на это не способен, ведь глубина его проникновения составляет не больше 1—4 мм».
Сергей Чуб: «При проведении процедуры лазерной эпиляции в области подмышек молочная железа никоим образом не попадает в зону воздействия лазера, так как лазерное излучение направлено лишь на элементы кожи и жестко ограничено по глубине проникновения».
5. Процедуры лазерной эпиляции можно делать только зимой и осенью, когда солнце не активно, иначе УФ-лучи вызовут пигментацию
Елена Яценюк: «Лазерную эпиляцию действительно лучше делать в холодное время года или за две недели до поездки в жаркие страны. Но это касается лишь открытых участков тела (ноги, руки, лицо), а на область бикини и подмышек сезонные ограничения не накладываются».
Карина Мусаева: «Процедуры лазерной эпиляции возможны круглый год благодаря солнцезащитной косметике, которая обязательна в весенне-летний период».
Сергей Чуб: «Если вы собираетесь на отдых к морю, не стоит делать лазерные процедуры на лице и теле. Но если вы не планируете проводить часы на пляже, то время года не имеет значения. Зачастую области для удаления нежелательных волос закрыты одеждой или спрятаны в естественных складках. А при лазерной эпиляции на лице кожа защищена косметикой».
6. На нежной коже лазер может оставить рубцы
Елена Яценюк: «Это неправда. Рубцевание достаточно часто встречается при проведении электроэпиляции там, где в кожу вводят иглы. Поскольку лазерная эпиляция не сопровождается нарушением целостности кожи, то и рубцевания тоже нет».
Карина Мусаева: «Рубец — это результат нарушения целостности кожи, при лазерной эпиляции такого не происходит».
7. Тем, у кого светлые и седые волосы, лазерная эпиляция не поможет
Елена Яценюк: «Частично это правда. Поскольку лазер уничтожает волос, нагревая внутри него пигмент — меланин, то логично предположить, что чем больше меланина в волосе (чем он темнее) и чем меньше его в коже (чем она светлее), тем эффективнее проходит эпиляция. Так и есть: эпиляция на аппаратах, в которых использованы александритовый или неодимовый лазеры, а также фотоэпиляция дают хорошие результаты лишь для темных волос на светлой коже. Но к современным аппаратам эти ограничения не относятся. Оптимальная длина волны диодного лазера, задействованного в аппаратах, большой диапазон импульсов, технология охлаждения — все это позволяет эффективно работать с любым типом кожи и волосами».
Карина Мусаева: «Для процедур эпиляции существует несколько видов лазера (александритовый, диодный, неодимовый), и для любого фототипа можно подобрать наиболее эффективный. Вот небольшая шпаргалка:
светлая кожа и темные волосы — александритовый лазер;
темная кожа и темная волосы — диодный и неодимовый лазеры;
светлая кожа и светлые волосы — диодный и неодимовый лазеры, Elos-эпиляция;
жесткие волосы — александритовый и диодный лазеры, Elos-эпиляция.
Сергей Чуб: «Да, несколько лет назад светлые и седые волосы были проблемой для лазерной эпиляции. Волосы удалялись лишь частично, результат был непредсказуем. Но три года назад на рынке лазерного оборудования появилась система динамического прогрева тканей с последующей лазерной эпиляцией. Эта методика стала прорывом в лазерной эпиляции светлых и седых волос. Опыт ее использования пока небольшой, но полученные результаты внушают надежду».
8. Для мужчин лазерная эпиляция — недостаточно мощное, а значит, мало действенное средство
Карина Мусаева: «Лазерная эпиляция одинаково эффективна и для женщин, и для мужчин. У мужчин, как правило, эффект даже лучше, ведь их волосы толще и содержат больше пигмента меланина. Особым успехом процедура пользуется у профессиональных спортсменов — велогонщиков и пловцов. Чтобы увеличить обтекаемость тела, им необходимо иметь совершенно гладкую кожу. По данным Олимпийского комитета, эпилированные велосипедисты имеют преимущество в 40 секунд при гонках на скорости 40 км/ч».
9. Это. Очень. Больно
Елена Яценюк: «Болевой порог у всех разный, но ощущения при лазерной эпиляции скорее можно описать словом «неприятно», чем «больно»: они сравнимы со щелчком по коже и обычно переносятся хорошо. Для особо чувствительных мест на теле (бикини, подмышки) иногда применяют обезболивающий крем. Однако прогресс в косметологии огромный, и сейчас такие процедуры проходят безболезненно: насадка аппарата охлаждается до -10 градусов, что позволяет не чувствовать вспышки».
Карина Мусаева: «Максимально снизить возможные болевые ощущения позволяет лазерная эпиляция с системой охлаждения (фреон, холодный воздух, вакуум). Процедура занимает минуты, поэтому переносится вполне комфортно. За 30 минут до эпиляции глубокого бикини возможно нанесение крема-анестетика. И кстати: лазерную эпиляцию нельзя делать в области татуировки, можно получить ожог».