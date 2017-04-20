Психические болезни провоцируют рак шейки матки

Исследователи проанализировали представленные California Medicaid данные более 31 тысяч женщин за 2010–2011 годы. Среди женщин с тяжелыми психическими заболеваниями у 42% была диагностирована одна из форм шизофрении, 29% страдали от большого депрессивного расстройства, 18% имели биполярное расстройство, у остальных было отмечено тревожное расстройство или другие психические заболевания, пишет Health.mail.ru.

Результаты показали, что в течение года только 20,2% женщин с тяжелыми психическими заболеваниями были обследованы на предмет выявления рака шейки матки. При этом за указанный период показатели прохождения скрининга среди женского населения Калифорнии составили 42,3%.

Как отмечает автор исследования доктор Кристина Мангериан (Christina Mangurian), особое беспокойство вызывает тот факт, что «женщины с тяжелыми психическими заболеваниями имеют повышенный риск развития рака шейки матки». Причиной тому, как показали предыдущие исследования, могут быть высокая распространенность курения и увеличение числа сексуальных партнеров, говорит она.

«Результаты проведенного масштабного исследования указывают на необходимость приоритетного прохождения скрининга рака шейки матки среди женщин с повышенным риском развития тяжелых психических заболеваний», – заключает Кристина Мангериан.