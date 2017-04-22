Клубника оказалась средством от рака груди

Предыдущие исследования показали, что достаточно съедать всего 10–15 ягод клубники в день, чтобы получить большую пользу, в частности, благодаря снижению уровня «плохого» холестерина в крови, пишет Health.mail.ru.

Клубника богата полифенолами — биоактивными природными веществами, обладающими мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Многообещающие результаты, полученные учеными из нескольких научных центров Европы и Латинской Америки, свидетельствуют, что экстракт из этих ягод, возможно, в будущем будет использоваться для профилактики и лечения рака молочной железы.

Исследователи провели серию лабораторных экспериментов in vitro (в пробирке) с использованием экстракта из ягод клубники сорта «Альба» и линии высокоагрессивных опухолевых клеток. Раковые клетки подвергали воздействию экстракта в различной концентрации и на различные периоды времени (на одни сутки, на двое и на трое суток).

Было установлено, что концентрированный клубничный экстракт за трое суток эффективно подавляет жизнедеятельность злокачественных клеток, блокируя биологический механизм, от которого зависит их способность к делению и распространению по организму.

Под действием клубничного экстракта, выяснили ученые, снижается активность нескольких генов, ответственных за агрессивность опухоли, и, наоборот, усиливается активность гена, подавляющего распространение раковых клеток по лимфатической системе.

Ученые также провели опыты in vivo (на лабораторных мышах), подтвердившие эффективность клубники в отношении рака молочной железы. Месячных мышей разделили на две группы: одна получала стандартное питание, а рацион второй группы на 15% состоял из клубничного экстракта.

Месяц спустя мышам из обеих групп были введены клетки агрессивного рака молочной железы. Спустя пять недель исследователи удалили развившиеся у животных опухоли и сравнили их вес и объем. Оказалось, что у мышей, получавших клубничный экстракт, опухоли были значительно меньше по всем параметрам. Кроме того, клубничный экстракт не дал злокачественному процессу затронуть прилегающие здоровые ткани.

Несмотря на столь позитивные результаты, авторы исследования предупреждают, что пока все же рано говорить, что найдено эффективное средство от рака молочной железы у человека.