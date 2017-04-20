Финские женщины чаще мужчин регистрируют однополые отношения

Как сообщает Статистический центр Финляндии, в 2016 году в гражданское партнерство вступили 157 женских пар и 97 мужских. Однако в целом количество оформивших отношения таким образом снизилось на 21% по сравнению с позапрошлым годом, передает Fontanka.fi.

Снижение статистических показателей по гражданским партнерствам связано с тем, что уже в марте 2017 года вступил в силу закон о равноправном браке.

Всего в 2016 году поженились 24, 5 тыс. пар, а разошлись - 13,5 тыс. Статистика по разводам среди традиционных пар и среди однополых примерно одинаковая: около 50% всех зарегистрированных отношений заканчиваются расторгают.

Закон о гендерно-нейтральном браке вступил в силу 1 марта 2017 года. За первый месяц его действия в Финляндии поженилось 800 однополых пар. Нововведение стало причиной бурных дискуссий в Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии. Ранее мужские и женские пары могли оформлять только гражданское партнерство, но однополые супруги не могли усыновлять детей.