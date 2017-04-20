Вот почему он хочет вас в жены, согласно его знаку Зодиака

Овен ищет жену, которая готова ко всему

Мужчины-Овны жаждут приключений, и тот, кто не может идти в ногу с их занятым и авантюрным образом жизни, — неподходящий кандидат. Мужчина-Овен хочет сильную, независимую и готовую к любому приключению женщину, пишет Soulpost.ru.

Телец хочет, чтобы у его жены были традиционные ценности

Телец влюбляется в женственных, милых женщин, которые придерживаются традиционного распределения ролей в семье. Дело не в том, что он хочет, чтобы вы были домохозяйкой, просто он хочет ту, которая принесет в дом уют и заставить его чувствовать себя любимым.

Близнец ищет очень умную

Близнецы любят умных женщин, которые могут поддержать разговор, и которым не трудно выразить свое мнение. Мужчине-Близнецу нужна жена, которая будет постоянно его оспаривать и не давать ему скучать.

Раку нужна женщина с сильным материнским инстинктом

Кто-то может иметь сильный материнский инстинкт, не имея детей. И мужчина-Рак хочет женщину, которая заставит его чувствовать себя любимым.

Лев хочет, чтобы его будущая жена была уверена в себе

Львы — большие, смелые, и чаще всего, находятся в центре внимания. Им нужна женщина, которая не будет теряться в их тени. У нее должно быть отличное чувство собственного достоинства, поэтому, когда ее муж-Лев кокетничает и очаровывает других, она не ревнует. Она знает, кто он на самом деле.

Дева хочет жениться на честной женщине

Девы-мужчины не выносят ложь, поэтому вполне понятно, что, когда они женятся, им нужна искренняя женщина. Жена Девы — прямолинейная, независимая и правдивая, не проявляет неуважения или недоброжелательства.

Весы ищут женщину, которая легка на подъем

Весы стремятся к гармонии и равновесию, и, выбирая партнера, они не хотят, чтобы он вступал с ними в конфронтацию или проявлял агрессию. Они желают, чтобы рядом был кто-то спокойный и размеренный. Так как Весам трудно даются решения, его супруга должна иметь ангельское терпение.

Скорпион не может устоять перед сексуально уверенной женщиной

Скорпионы — страстные и сексуальные, поэтому им нужен партнер со сходным характером, который не будет ошеломлен их желаниями. Если вы не застенчивы, когда дело доходит до секса, ваш парень-Скорпион будет хотеть вас всегда.

Стрельцы хотят, чтобы их невеста хорошо относилась к переменам

Стрельцы не стоят на месте ​​- им нужна перемена мест чтобы расти, а это подразумевает новые страны, новых людей и постоянные изменения. Если вы покажете, что вы приспосабливаетесь и можете справиться с изменениями, ваш мужчина-Стрелец увидит будущее в ваших отношениях.

Козерог хочет женщину, ориентированную на карьеру

Работа чрезвычайно важна для мужчины-Козерога, и он хочет, чтобы его избранница была таким же трудоголиком, как и он. Если ваша карьера занимает важное место в списке значимых вещей, вы, вероятно, разделяете те же качества, что и ваш Козерог: независимость, компетентность, надежность и решение проблем.

Водолей ищет женщину свободной воли

Мужчины-Водолеи не любят ничего тривиального. Им нужен кто-то, кто любит поступать по-своему, включая выбор одежды, действия и мысли. Чем более нетрадиционным вы являетесь, тем вы интереснее для мужчины-Водолея. Если у вас уникальная точка зрения, парень-Водолей может провести всю жизнь, поражаясь и очаровываясь вами.

Рыбы женятся на добросердечной женщине

Рыбы-мужчины очень любящие и добрые, и это то, что им нужно в партнере. Рыбы-мужчины тяготеют к женщинам, которые также добры и выполняют волонтерскую работу или спасают животных, нуждающихся в помощи. Мужчины этого знака очень креативны и могут заблудиться в собственных мечтах, поэтому им нужна та, кто разложит все по полочкам и мягко вернет их к реальности.