Новый тренд пластической хирургии — уменьшение губ

Тем временем в азиатских странах набирает популярность совершенно противоположный тренд — операция по уменьшению губ. В отличие от инъекции филлеров, это действительно операция: с местной анестезией и удалением кожи вдоль всей губы, при этом с помощью стежков создавая новую линию губы. В результате они получаются меньше и тоньше.

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Операция длится 15-30 минут на каждую губу, в зависимости от количества удаляемой кожи. Швы снимают через неделю. По словам врачей, боль терпимая, но пациентам рекомендуют щадящую диету, пока не пройдет опухлость — от пары дней до недели.

Уменьшить губы, кстати, дороже, чем увеличить. Если филлеры стоят от 500 до 2 тысяч долларов, то операция по уменьшению губ стартует от 1 тыс. долларов и может достигать 3-х тысяч. Цена зависит от того, где вы живете и в какой клинике делаете процедуру.

Но в отличие от инъекций, эффект от такой операции постоянный.

В Инстаграме с хештэгом #lipreduction (уменьшениегуб) уже можно найти более пяти тысяч постов.

Судя по всему, такую операцию часто делают мужчины, возможно, чтобы придать своим чертам более мужественный вид.