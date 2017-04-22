Еда будущего: пять новых видов пищевых продуктов

Заменители рыбы

В последнее время активно проводятся эксперименты по производству синтетических аналогов рыбы и морепродуктов. Американские ученые сумели получить полноценное рыбное филе, внедрив клетки мышечной ткани золотых рыбок в сыворотку крови зародышей телят. Другое направление исследований связано с попытками синтеза мяса креветок на основе тканей морских водорослей. Есть все основания полагать, что рано или поздно искусственные морепродукты попадут на столы потребителей, пишет Ivona.bigmir.net.

Водоросли

Речь идет не о красных или бурых водораслях, которые уже активно употребляют, а об их одноклеточных собратьях. Эти малютки неприхотливы и способны в рекордно короткие сроки производить продукт, богатый углеводами, белками и жирами и вполне пригодный для питания человека. Кроме того, некоторые виды микроскопических морских водорослей содержат жирные кислоты Омега-3, необходимые для укрепления нашего здоровья. Исследования возможности применения одноклеточных водорослей в пищевой промышленности ведутся в течение последних лет. Одна из американских фирм уже предложила покупателям муку с подобными добавками.

Продукты из насекомых

В качестве продуктов питания в азиатской кухне популярны кузнечики, осы, пчелы, стрекозы, тарантулы, жуки, водяные и травяные клопы, а также личинки многих видов. Они доступны, ткани насекомых богаты полноценным белком, в то время как иные виды белковой пищи (например, мясо скота) в указанных регионах стоят дорого. Европейских покупателей, не привыкших к подобной еде, придется постепенно приучать к продуктам из насекомых. В продаже уже появились макароны из муки с добавлением высушенных и измельченных кузнечиков. Разрабатываются проекты по созданию пищи с включением мучных червей в качестве источника недорогих жиров.

ГМО-продукты

Генетически модифицированные организмы (ГМО) – теперь часть нашей жизни. Несмотря на возражения противников, картофель, соя, рапс, кукуруза и другие культуры, свойства которых были откорректированы с помощью направленного изменения генома, сегодня активно используются при производстве пищевых продуктов. Это происходит не только потому, что ГМО-растения урожайнее, дешевле и качественнее своих традиционных аналогов. Значительную роль в широком распространении ГМО сыграл тот факт, что вред для здоровья, который они якобы наносят, так и не был обнаружен. В ближайшем будущем на наших столах окажутся новые сорта фруктов, способных долго храниться без всякой обработки, а также мясо свиней, устойчивых к вирусным инфекциям.

Пища, изготовленная на принтере

Создание предметов способом объемной печати скоро станет привычным для всех. Сейчас данный метод используется преимущественно для изготовления предметов из пластика. Заменив исходное сырье пищевыми смесями, на 3D-принтере можно печатать самые настоящие продукты питания. Особенно привлекает в этой идее то, что продукты можно готовить по мере необходимости, а значит, они всегда будут свежими. Время, когда основным кухонным прибором станет 3D-принтер, уже не за горами.