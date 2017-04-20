Как отучить ребенка спать с родителями

Мамы подсознательно не желают расставаться с детьми, и это одна из главных проблем на пути привыкание к кроватке, пишет Ivona.bigmir.net.

Но если вы уже точно решили, что пора ребенка отучать спать со взрослыми, то воспользуйтесь несколькими советами. В первую очередь нужно снять боковую сторону с детской кроватки и подвинуть ее к своей кровати таким образом, чтобы детская постелька была “продолжением“ вашей (можно купить специальную приставную кроватку для новорожденных малышей). Это создаст иллюзию того, что малыш по-прежнему находится с мамой.

После того, как малыш приучится спать на своей новой территории, кроватку можно постепенно переносить все дальше и дальше от родительской кровати, вплоть до переселения в соседнюю, детскую комнату.

Важные моменты

1. Разговаривайте с малышом. Купите новую кроватку и расскажите дочери или сыну о том, что с мамами спят только маленькие детки, взрослые же спят в собственных постельках. Этот метод отлично действует на детей в возрасте двух-трех лет.

2. На первое время можно включать ребенку ночник. Сейчас в продаже имеется множество ламп и проекторов, которые сделают процесс отхода ко сну комфортным и спокойным.

3. Чтобы процесс укладывания происходил легче, можно выработать специальный ритуал: гигиенические процедуры – сказка – сон. Если придерживаться такой последовательности, то ребенок скоро привыкнет к своей кроватке и больше не захочет спать с мамой и папой.

4. Если вы запланировали рождение второго малыша, тогда переселить в отдельную кроватку старшего нужно до момента рождения младшего. В противном случае, изменение места ночевки может вызвать бурю протестов и приступы ревности со стороны первенца.

5. Лучше будет приурочить переезд в собственную кроватку к какому-нибудь поводу: Дню рождения, Новому году, исполнению круглой даты.

6. Позвольте малышу принять участие в выборе собственной кровати. Возьмите его с собой в мебельный магазин. А если к его мнению мама с папой еще и прислушаются, тогда спать в ней будет намного приятней.