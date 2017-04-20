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Дочь Сийри Овийр соглашается с тем, что женщины должны страдать во имя ребенка

Krasotka.ee
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ФОТО: Tairo Lutter / Postimees / Scanpix

В Эстонии набирает обороты дискуссия по поводу того, кто может претендовать на звание «Мать года». Дело в том, что вот уже 20 лет на престижный титул могут претендовать только матери, которые растили своих детей в законном браке.

В ответ на это в социальной сети Facebook собираются подписи под петицией, которая призывает отменить это правило и предоставить возможность претендовать на титул тем женщинам, которые в официальном браке не состоят.

Дочь главы Союза женщин Эстонии Сийри Овийр Лийса в интервью защищает правила конкурса и ссылается на 90-е годы. Также она считает, что женщины должны страдать во имя ребенка и работать над браком.

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