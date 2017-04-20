Дочь Сийри Овийр соглашается с тем, что женщины должны страдать во имя ребенка

В ответ на это в социальной сети Facebook собираются подписи под петицией, которая призывает отменить это правило и предоставить возможность претендовать на титул тем женщинам, которые в официальном браке не состоят.

Дочь главы Союза женщин Эстонии Сийри Овийр Лийса в интервью защищает правила конкурса и ссылается на 90-е годы. Также она считает, что женщины должны страдать во имя ребенка и работать над браком.