Дочь Сийри Овийр соглашается с тем, что женщины должны страдать во имя ребенка
20 апреля 2017 г., 17:08
В Эстонии набирает обороты дискуссия по поводу того, кто может претендовать на звание «Мать года». Дело в том, что вот уже 20 лет на престижный титул могут претендовать только матери, которые растили своих детей в законном браке.
В ответ на это в социальной сети Facebook собираются подписи под петицией, которая призывает отменить это правило и предоставить возможность претендовать на титул тем женщинам, которые в официальном браке не состоят.
Дочь главы Союза женщин Эстонии Сийри Овийр Лийса в интервью защищает правила конкурса и ссылается на 90-е годы. Также она считает, что женщины должны страдать во имя ребенка и работать над браком.