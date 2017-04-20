Сийри Овийр: наша цель – ценить замужество, воспитание детей, а не просто статус матери

В ответ на это в социальной сети Facebook собираются подписи под петицией, которая призывает отменить это правило и предоставить возможность претендовать на титул тем женщинам, которые в официальном браке не состоят.

Так, в интервью передаче «Ringvaade» глава Союза женщин Эстонии Сийри Овийр объяснила идею правил конкурса. В те времена, когда стартовал конкурс, они исходили из того, чтобы дети воспитывались в полноценных семьях, а также поддерживали ценность брака.

Овийр вспоминает, как 25 лет назад было модно заводить молоденьких любовниц, что обесценило сам брак, поэтому они решили сделать конкурс, который бы поддерживал отношения именно в зарегистрированном браке, да и детям, по их мнению, в полноценной семье зачастую лучше живется.

«Титул дают не какой-то просто женщине, а именно матери. А каждая мать хочет только хорошего для ребенка. Если вы зарегистрированы в браке, поверьте мне, не так легко разойтись, как при обычных отношениях. Если есть дети, тогда за семью держатся еще сильнее. Нашей целью было ценить замужество, воспитание детей, а не просто статус матери», – прокомментировала Овийр.

Она подчеркнула, что они желают детям лучшее: «Вы же не можете вообразить, что мы бы выбрали матерью года женщину, у которой, да, действительно, много детей, но она каждое Рождество представляет им нового отца?».

Союз женщин Эстонии ждет кандидаток на звание «Мать года» до 4 мая, но группа в Facebook Virginia Woolf sind ei karda! предлагает провести свой альтернативный конкурс среди тех, кто не проходит отбор в официальный.