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ЛГБТ сообщество о конкурсе «Мать года»: надо учитывать эстонские реалии

Krasotka.ee
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ФОТО: AFP / Scanpix

Эстонское ЛГБТ сообщество хочет обратить внимание организаторов конкурса «Мать года» на то, что в Эстонии есть дети, которых растут партнеры одного пола.

«Такие семьи маргинализируются, потому что долгое время не могли состоять в законных отношениях и иметь детей. Хотя обычно они очень хотят детей, и партнеры стараются сделать все, чтобы ребенку было хорошо и комфортно. Мы были бы признательны, если Союз женщин Эстонии учитывал и однополые браки, и тех, что в одиночку растит детей»,  - написало в письме ЛГБТ сообщество.

Напомним, что в конкурсе «Мать года» могут участвовать только замужние женщины с двумя или более детьми.

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