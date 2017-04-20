Синди Кроуфорд расписала по дням диету, как похудеть на десять килограммов за две недели

Секрет стройности Синди Кроуфорд в том, что всю жизнь она держится в одном идеальном для нее весе — 58 кг при росте 177 см. Это правило легло в основу диеты под названием «Зона», которую разработал американский биохимик Барри Сирз еще в 1995 году. С тех самых пор модель и сидит на ней, пишет Topnews.ru.

Главное на «Зоне» не голодать, а питаться 5-6 раз в день (обед и ужин плюс два перекуса нельзя пропускать!) небольшими порциями. Иначе метаболизм замедляется, и организм начинает запасаться жирами, от которых нам бы и хотелось избавиться. Во-вторых, весь рацион должен быть сбалансированным: 30% белков, 40% углеводов и 30% жиров.

После того, как она «согрешит», модель начинает усиленно тренироваться и садится на диету, которой придерживается максимум две недели. За это время она избавляется от парочки лишних килограммов, и уверяет, что за неделю можно скинуть до 5 кг.

Grazia приводит примерный рацион на день:

Завтрак: яичница из четырех желтков, кусочек твердого сыра (30 г) и кусочек ржаного хлеба

Перекус: зеленое яблоко, несколько виноградин или фруктовый салат (150 г)

Обед: рыба или куриная грудка (150 г) с тушеными овощами, небольшой кусочек ржаного хлеба

Перекус: апельсин или 30 г сыра

Ужин: отварная говядина (150 г), овощной салат (100 г) с ложкой оливкового масла, четверть стакана вареной фасоли

Перед сном: стакан йогурта или нежирного кефира

Главным блюдом этой диеты является низкокалорийный суп из белокочанной капусты. Это блюдо можно и нужно есть 5 раз в день и при первом появлении чувства голода. Готовится суп на воде с добавлением моркови, помидоров, болгарского перца, сельдерея, стручковой фасоли, зеленого лука, а также петрушки (желательно свежой). Последний ингредиент очень любит Синди за ее вкус и полезные свойства: петрушка нормализует пищеварение и является хорошим мочегонным средством. Обращаем внимание, что в капустный суп нельзя добавлять картофель и другие богатые углеводами овощей.

Помимо супа, вы можете добавить в рацион свежие фрукты (лучше цитрусовые, а не бананы) и овощи, обезжиренное молоко (один раз в неделю не более 250 мл), обезжиренный йогурт (один раз в неделю не более 150 мл), бурый рис. Можно и нежирное мясо (курица или индейка не более 150 г) или рыбу (200 г), приготовленные на пару. Чистую воду пейте без ограничений. Также допускается зеленый чай (не из пакетиков, разумеется) и черный свежесваренный кофе без сахара и сливок (максимум две чашки в день).

Под запретом: консервированные продукты, хлеб и мучные изделия, шоколад, сладости, газированные и алкогольные напитки.

Примерный рацион на неделю:

Понедельник: суп, свежие овощи (без ограничений) и диетический йогурт.

Вторник: суп, свежие фрукты (без ограничений) и обезжиренный йогурт.

Среда: суп, свежие овощи и фрукты (без ограничений).

Четверг: суп и отварная курица.

Пятница: суп, отварная говядина или телятина.

Суббота: суп, свежие овощи (без ограничений) и обезжиренный йогурт.

Воскресенье: суп, свежие овощи и фрукты (без ограничений).