13 страшных тайн: о чем молчат мужчины

Тебе давно хотелось узнать, о чем молчит твой мужчина? Что означают его хмурое лицо, насупленные брови, сморщенный лоб и отсутствующее выражение глаз? А, главное, его нежелание делиться с тобой, самым близким, верным и понимающим человеком, своими мыслями, проблемами и планами на будущее, пишет Ivona.bigmir.net.

О чем молчат мужчины? Результаты опросов, статистика и просто умозаключения:

1. Мужчинам, причем всем и поголовно, сложно признаться в своей неудаче. Провалившийся проект, неудачные переговоры, проигранный дружеский спор, неправильно прибитый гвоздь, – он всеми силами будет скрывать тот факт, что ему что-то не удалось.

2. Им сложно признавать свою неправоту. Будь ты трижды права, предоставь хоть дюжину весомых аргументов и доказательств, он не признается, в том, что был не прав. А если и признается, то с диким воплем: “Это еще ни о чем не говорит!“.

3. Они боятся/стесняются/считают ниже мужского достоинства сознаваться в своих страхах. Боязнь высоты, замкнутых помещений, пауков или плачущих женщин, – об этом не узнает никто.

4. Им крайне тяжело признавать, что чего-то не знают или не умеют. “Да, конечно“ – отвечает твой благоверный на просьбу починить сгоревший фен и с глубокомысленным видом начинает вертеть в руках еще недавно исправное устройство для сушки волос. И хоть ты заранее знала исход ситуации (разобранный и так и оставленный на кухонном столе аппарат), но на то ты и женщина, чтобы периодически давать своему мужчине повод почувствовать себя нужным и востребованным. Ну, а преподнесенный на следующий день в качестве маленького презента фен, станет самой настоящей благодарностью за твою дальновидность, хитрость и смекалку.

5. Им претит просить денег в долг, и сам факт, что женщина зарабатывает больше и может сама себя обеспечивать.

6. Они боятся проявлять свою сентиментальность. Вы вместе смотрите “Сладкий Ноябрь“ и вот, когда накал страстей достигает своего апогея, у него внезапно начинают чесаться глаза, нос и лоб. “Что за бредятина, смотреть тошно!“ – воскликнет он, выбегая из комнаты и хлюпая носом. На самом деле мужчины такие же чувствительные как мы, и да, драматические сцены из фильмов/книг/жизни заставляют их сопереживать героям, а иногда и плакать.

7. Им тяжело сознаваться в своем половом бессилии. Усталость, нервное напряжение, или просто не тот настрой, – и вот, он с перепуганными и извиняющимися глазами ретируется прочь.

8. Мужчинам природой предназначено быть сильными, а потому они никогда не покажут свою ранимость и обидчивость. Ты слишком вяло и без ожидаемого энтузиазма отреагировала на букет ромашек, который он купил на последние свои деньги (а может и одолженные у сотрудника). Нет, он не покажет и виду, что обижен. Просто этот злосчастный букет станет последним для тебя.

9. Они стесняются проявлять свою нежность, особенно на людях, особенно в кругу своих друзей, особенно при холостых приятелях. “Я тоже“ – вот тот максимум, на который ты можешь рассчитывать, признаваясь ему в любви в телефонную трубку, если твой милый не один.

10. Им стыдно говорить об их сугубо мужских болезнях. Он никогда не признается, что на завтра ему назначен поход к урологу и, Боже упаси, массаж простаты.

11. Они никогда не сознаются в своих комплексах и в том, что они у них есть.

12. Им с трудом даются разговоры по душам на тему совместного будущего. И не потому, что они хотят семью, детей и собственный дом меньше, чем женщины. Нет, дело в их жизненной позиции: глупо придумывать имена будущим детям и обсуждать цвет ламината в прихожей, если вы оба еще не закончили институт, и живете на одну стипендию.

13. Они всегда молчат, если задумали что-нибудь важное. Ведь мужчина должен принимать решение самостоятельно – в светлой памяти и здравом уме, так сказать. Ему не нужны лишние советы, тем более, исходящие от женщины. Отсюда и поговорка: “Послушай женщину…“.