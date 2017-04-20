Нью-Йоркская неделя моды будет сокращена

Это связано с тем, что за рамками официального графика проходит еще множество дополнительных мероприятий, из-за чего общая продолжительность Недели моды может растягиваться и до девяти дней, пишет Mixnews.lv.

Смотр откроется показом Calvin Klein 7 сентября, в тот же день пройдет шоу Tom Ford, неделя завершится 13 сентября дефиле Marc Jacobs. Остальное расписание еще дорабатывается.

Неделя моды в Нью-Йорке — это одна из четырех главных недель моды в мире (вместе с мероприятиями в Лондоне, Париже и Милане). Она проводится дважды в году: в феврале демонстрируются коллекции сезона осень-зима, а в сентябре — весенне-летние тренды. Впервые показ такого формата прошел в 1943 году.