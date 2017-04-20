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Риск рака груди повышен у каждой десятой женщины, выяснили генетики

Krasotka.ee
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Снимок иллюстративный | ФОТО: Scanpix

Как известно, мутации в ряде генов (например, BRCA1, BRCA2, PTEN) увеличивают вероятность развития рака молочной железы. Сотрудники российского медико-генетического центра Genotek изучили гены женщин в возрасте от 18 до 45. Специалисты искали изменения в генах участниц, рассказывает "Дни.Ру".

Ученые установили: у 11% женщин была минимум одна генетическая мутация, связанная с раком груди и яичников. Чаще всего встречались мутации в одной из копий генов BRCA1 и BRCA2. Их выявили у 2% и 4% участниц соответственно. Отмечается, что генетические мутации могут повысить риск опухоли молочной железы почти на 80%, пишет Meddaily.ru.

По словам исследователей, наличие таких мутаций - не приговор. Но важно вовремя пройти обследование и узнать о существующем риске. На ранних стадиях рак молочной железы можно вылечить у 95% женщин.

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