Риск рака груди повышен у каждой десятой женщины, выяснили генетики

Как известно, мутации в ряде генов (например, BRCA1, BRCA2, PTEN) увеличивают вероятность развития рака молочной железы. Сотрудники российского медико-генетического центра Genotek изучили гены женщин в возрасте от 18 до 45. Специалисты искали изменения в генах участниц, рассказывает "Дни.Ру".
Ученые установили: у 11% женщин была минимум одна генетическая мутация, связанная с раком груди и яичников. Чаще всего встречались мутации в одной из копий генов BRCA1 и BRCA2. Их выявили у 2% и 4% участниц соответственно. Отмечается, что генетические мутации могут повысить риск опухоли молочной железы почти на 80%, пишет Meddaily.ru.
По словам исследователей, наличие таких мутаций - не приговор. Но важно вовремя пройти обследование и узнать о существующем риске. На ранних стадиях рак молочной железы можно вылечить у 95% женщин.