Специалисты не рекомендуют пользоваться смартфонами во время беременности

Исследование показало, что дети, матери которых часто пользовались смартфонами во время беременности, на 28% чаще были гиперактивными, чем те, чьи матери в процессе беременности реже пользовались этими гаджетами. Ученые пока не уверены в существовании причинно-следственной связи. Они подчеркивают: необходимы дальнейшее исследования, пишет Meddaily.ru.

Кстати, согласно данным другого исследования, проведенного в Королевском колледже Лондона, к синдрому дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у ребенка может привести неправильное питание во время беременности, а именно диета с высоким содержанием жиров и сахара. Ученые не советуют беременным женщинам злоупотреблять обработанными продуктами и кондитерскими изделиями.