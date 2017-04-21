Фото: Schwarzkopf представил новую краску для волос, которая ухаживает за волосами

«Теперь Schwarzkopf предлагает нам свою разработку под названием Color Expert – эффективную краску для волос, которая обеспечивает тщательный уход и защищает волосы. В её составе используется технология PLEX, уже известная в сфере салонного обслуживания. PLEX – это компонент, укрепляющий микросвязи внутри волоса в процессе окрашивания и создающий защитный слой, препятствующий ломкости волос», - прокомментировала свой опыт применения краски Color Expert парикмахер и владелица салона красоты Sarita Ilusalong Сарита Урм. «Уже во время окрашивания можно заметить и почувствовать разницу: качество волос становится лучше, а оттенок отличается блеском и интенсивностью».

Анния Берзиня, бренд-менеджер Schwarzkopf в странах Балтии, говорит, что все больше женщин стали пользоваться уходовыми средствами для волос: «По результатам исследований, проведенных Schwarzkopf, выяснилось, что 56% женщин придает огромное значение здоровью своих волос, и 41% предпочитает красить волосы красками, которые ухаживают за волосами и питают их. Аналогично всё больше женщин пользуется продукцией по уходу за волосами (например, маслами и масками). Однако сухие и поврежденные волосы по-прежнему являются одной из основных проблем в Европе. Многим женщинам не хватает времени на постоянные визиты в профессиональные парикмахерские салоны. В результате мы выпустили на рынок краску для домашнего применения с технологией Omegaplex, обеспечивающую защиту и уход за волосами. Краска сокращает ломкость волос до 90% и защищает волосы от повреждений, связанных с окрашиванием».

Кроме того, на презентации выступил химик из Тартуского университета Отт Кекишев, продемонстрировавший иллюстративные химические опыты, посвященные защитному эффекту новых красок для волос и укреплению микросвязей между волосяными волокнами (фибриллами).