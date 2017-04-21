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Американец сделал возлюбленной предложение во время занятия йогой

Krasotka.ee
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Йога. Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

25-летний фотограф Алек Хоран (Alec Horan) из американского штата Пенсильвания сделал предложение своей девушке, 24-летней Стеф Гарнер (Steph Gardner), пока пара занималась йогой. Видеозапись с влюбленными опубликовала Daily Mail 19 марта.

Хоран и Гарнер находились на отдыхе на Гавайях. Молодой человек собирался сделать предложение в течение шести месяцев, но ждал, пока они окажутся на живописном острове, пишет Lenta.ru.

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