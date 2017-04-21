Водитель Uber пристыдил модель за лишний вес

Холлидей опубликовала ролик, на котором записала часть разговора с таксистом. По ее словам, мужчина был груб и сам не отличается худобой. Она убедила его, что абсолютно здорова, несмотря на лишний вес. Также манекенщица отметила в записи аккаунт Uber и пожаловалась на предоставленный сервис, пишет Lenta.ru.

Ранее в апреле сообщалось, что Холлидей опубликовала в Instagram селфи в нижнем белье. Модель опубликовала автопортрет из отеля в городе Лас-Вегас (американский штат Невада).

Тесс Холлидей — самая пышнотелая в мире работница модной индустрии. В январе 2015 года она подписала контракт с престижным модельным агентством Milk Model Management. Женщина носит 60-й российский размер одежды.