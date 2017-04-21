Холодная колыбель подарила родителям 18 дней с умершим ребенком

18 бесценных дней Лора Эллиот и ее муж Марк могли брать на руки умершего сына Коуэна и прижимать к своему сердцу. Хотя ребенка уже давно не было на свете, он все равно выглядел так, словно лишь ненадолго заснул. Родители мальчика не успели провести с ним достаточно времени, ведь он умер от менингита в возрасте всего 17 дней от роду. Но в похоронной конторе им предложили воспользоваться специальной детской колыбелью, содержащей холодильную установку. Она предназначена как раз для молодых пап и мам, чьи дети умерли в младенчестве. Колыбель позволяет на некоторое время продлить общение с умершим ребенком, чтобы смягчить боль от утраты, пишет Medikforum.ru.

"Я получила возможность брать Коуэна на руки, обнимать, целовать и проводить с ним столько времени каждый день, сколько я хочу, - рассказывает Лора. - Мы услышали об этой колыбели, когда уже готовились предать сына земле. И сразу поняли, что ею надо воспользоваться, и что она укрепит нашу семью. Я знаю, что такие трагедии могут стать причиной тяжелого психологического разрыва между супругами, но мы оставались вместе, проводили время с сыном, горевали и изливали друг другу душу. И это очень сильно нам помогло смягчить боль от утраты".

Специальная колыбель содержит охлаждающие прокладки внутри. Они позволяют сохранять тело ребенка в холоде, препятствуя процессам трупного разложения. Технология дает родителям возможность облегчить тяжелую эмоциональную травму и провести время с младенцем, которого они недополучили из-за его скорой смерти. Все это позволяет примириться со смертью ребенка, что бывает особенно трудно. В Великобритании спрос на подобного рода технологии постоянно растет.