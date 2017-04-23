Как приготовить вкуснейший рулет без выпечки? Готовим за одну минуту!

Хотим поделиться с вами рецептом вкуснейшего десерта без выпечки. Для его приготовления понадобится всего одна минута. Это невероятное блюдо придется по душе каждой хозяйке.
Ингредиенты:
печенье «Oreo» 200 г;
сливочное масло 50 г;
сыр маскарпоне 250 г;
ягодный джем.
Приготовление:
1. С помощью блендера измельчите печенье «Oreo».
2. В измельченное печенье добавьте растопленное сливочное масло, пишет Marketium.ru.
3. Приготовленную смесь выложите на пергаментную бумага и поставьте в холодильник.
4. Далее на охлажденную измельченную смесь выложите сыр маскарпоне и распределите его ровным слоем по всей поверхности.
5. После этого сверните в рулет и поставьте охлаждаться.
6. Порежьте готовый рулет на кусочки и украсьте ягодным джемом.
Подробности приготовления в видео.