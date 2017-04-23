Как приготовить вкуснейший рулет без выпечки? Готовим за одну минуту!

Ингредиенты:

печенье «Oreo» 200 г;

сливочное масло 50 г;

сыр маскарпоне 250 г;

ягодный джем.

Приготовление:

1. С помощью блендера измельчите печенье «Oreo».

2. В измельченное печенье добавьте растопленное сливочное масло, пишет Marketium.ru.

3. Приготовленную смесь выложите на пергаментную бумага и поставьте в холодильник.

4. Далее на охлажденную измельченную смесь выложите сыр маскарпоне и распределите его ровным слоем по всей поверхности.

5. После этого сверните в рулет и поставьте охлаждаться.

6. Порежьте готовый рулет на кусочки и украсьте ягодным джемом.

Подробности приготовления в видео.