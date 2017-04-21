Ану Саагим о скандале вокруг конкурса «Мать года»: я в шоке от всех этих высказываний

«Эта одна из самых худших фраз, которые я только слышала за последнее время в Эстонии. У меня просто нет слов. Неужели те женщины, у которых нет мужей, плохие матери? Такое чувство, что мы вернулись в Средневековье. Как вообще такое возможно, чтобы такое говорили?» - возмущается Саагим.

«У каждого своя правда, и может мы просто не встречаем таких людей, которые живут этой «настоящей» жизнью, где есть муж и трое детей. Вроде бы они говорили, что в «нормальной» семье должно быть по крайней мере трое детей», - говорит Ану Саагим.

«А еще я слышала, верьте или нет, что если ты – мать-одиночка, ты меняешь своих мужчин слишком часто. Вы можете мне сказать, что это значит? Это значит, что ты – проститутка?» - негодует она.

Напомним, что скандал произошел из-за того, что в конкурсе «Мать года» могут участвовать лишь замужние женщины у которых двое и более детей.