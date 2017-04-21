Самой богатой женщиной России российский Forbes снова назвал Елену Батурину

По оценке журнала, за год состояние Батуриной сократилось на 100 миллионов долларов - до миллиарда. В результате в глобальном рейтинге миллиардеров она потеряла 25 позиций, однако по-прежнему лидирует среди женщин.

На второй строчке рейтинга, как и в прошлом году, находится бывшая жена владельца французского клуба "Монако" Елена Рыболовлева с состоянием в 600 миллионов долларов. Замыкает тройку лидеров владелица группы S7 Наталья Филева, которая попала в список впервые, передает Newsru.com.

В пятерку самых богатых женщин России также вошли совладелец "Прогресс Капитал" Ольга Белявцева (450 миллионов долларов) и генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук (420 миллионов долларов).

В прошлогоднем рейтинге Бакальчук и Белявцева занимали третье и четвертое место соответственно. Обе они на этот раз вообще не вошли в список двухсот самых богатых российских предпринимателей.

На этой неделе Forbes также опубликовал ежегодный список самых богатых бизнесменов России, возглавляемый Леонидом Михельсоном, и список самых богатых жен чиновников и депутатов, в котором лидирует супруга депутата Госдумы Александра Некрасова Елена Некрасова.