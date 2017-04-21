Ребенку можно доверять переходить дорогу только в 14 лет

Ребенку нельзя позволять самостоятельно переходить через загруженную автотрассу вплоть до достижения 14 лет. Исследователи выяснили, что детям требуется более десятилетия для обучения тому, как соблюдать правила дорожного движения.
Дети не могут самостоятельно переходить через загруженные автомобильные дороги безопасно для своего здоровья вплоть до 14 лет, как утверждают учёные. Оказывается, для развития суждения на основании восприятия и моторных навыков, необходимых для движения по загруженным автотрассам, ребёнку требуется более 10 лет. Только после этого периода риск попадания под колеса автомобиля будет минимальным. Исследователи поместили детей от 6 до 14 лет в реалистичный стимулятор и попросили их перейти через загруженную дорогу без пешеходного перехода множество раз. Только в подростковом возрасте дети переходили дорогу без всяких происшествий, пишет Medikforum.ru.
В исследованиях ученых из Университета Айовы приняли участие дети в возрасте 6, 8, 10, 12, 14 лет, а также контрольная группа взрослых. Перед каждым участником вставала необходимость перейти дорогу, по которой двигались различные транспортные средства с крейсерской скоростью всего в 40 км/час. Время между проездом первого автомобиля и последующего составляла от 2 до 5 секунд, и каждому добровольцу необходимо было перейти дорогу 20 раз. Шестилетние малыши перебегали дорогу так же быстро, как и взрослые, при этом не обращая внимания на приближающиеся автомобили, из-за чего на стимуляторах их гораздо часто сбивали. Дети более старшей возрастной группы всё равно не были способны правильно рассчитать время для того, чтобы уклониться от приближающихся автомобилей. Взрослые справлялись с этой задачей всяких проблем.
Эксперимент показал, что вплоть до 14-летнего возраста дети не могут правильно ответить на главный вопрос: безопасно ли переходить через улицу, или стоит подождать удаления проезжающих машин. Именно поэтому взрослым следует чаще сопровождать детей, переходящих через улицу, пока они не достигнут возраста 14 лет, а самим детям нужно пользоваться только пешеходными переходами и желательно регулируемыми.