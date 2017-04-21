Ребенку можно доверять переходить дорогу только в 14 лет

Дети не могут самостоятельно переходить через загруженные автомобильные дороги безопасно для своего здоровья вплоть до 14 лет, как утверждают учёные. Оказывается, для развития суждения на основании восприятия и моторных навыков, необходимых для движения по загруженным автотрассам, ребёнку требуется более 10 лет. Только после этого периода риск попадания под колеса автомобиля будет минимальным. Исследователи поместили детей от 6 до 14 лет в реалистичный стимулятор и попросили их перейти через загруженную дорогу без пешеходного перехода множество раз. Только в подростковом возрасте дети переходили дорогу без всяких происшествий, пишет Medikforum.ru.

В исследованиях ученых из Университета Айовы приняли участие дети в возрасте 6, 8, 10, 12, 14 лет, а также контрольная группа взрослых. Перед каждым участником вставала необходимость перейти дорогу, по которой двигались различные транспортные средства с крейсерской скоростью всего в 40 км/час. Время между проездом первого автомобиля и последующего составляла от 2 до 5 секунд, и каждому добровольцу необходимо было перейти дорогу 20 раз. Шестилетние малыши перебегали дорогу так же быстро, как и взрослые, при этом не обращая внимания на приближающиеся автомобили, из-за чего на стимуляторах их гораздо часто сбивали. Дети более старшей возрастной группы всё равно не были способны правильно рассчитать время для того, чтобы уклониться от приближающихся автомобилей. Взрослые справлялись с этой задачей всяких проблем.

Эксперимент показал, что вплоть до 14-летнего возраста дети не могут правильно ответить на главный вопрос: безопасно ли переходить через улицу, или стоит подождать удаления проезжающих машин. Именно поэтому взрослым следует чаще сопровождать детей, переходящих через улицу, пока они не достигнут возраста 14 лет, а самим детям нужно пользоваться только пешеходными переходами и желательно регулируемыми.