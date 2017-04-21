Наука опровергла популярный миф об овощах

Хотя врачи и не устают повторять о пользе употребления овощей, сотрудники Гарвардского университета установили: некоторые из овощей, несмотря на свои полезные свойства, способны привести к увеличению веса. В пользу данного заключения говорят данные наблюдений, которые длились на протяжении двадцати лет, пишет Medikforum.ru.

Все это время авторы проекта анализировали особенности питания свыше 13 тысяч человек, соотнося их с колебаниями в весе. Таким образом было установлено: люди, в рационе которых преобладали крахмалистые овощи, чаще других набирали лишний вес и тяжелее его сбрасывали.

Согласно полученным данным, среди овощей, которые не позволяют людям быть стройными, самыми вредными могут оказаться кукуруза, картофель и горох. Но, несмотря на это, ученые заявили: исключать данные продукты из своего рациона совсем нельзя, ведь такие овощи являются источником полезных и важных для организма нутриентов. По их мнению, следует лишь контролировать потребление крахмалистых овощей и не есть в избыточном количестве.

Лучшими овощами в деле похудения гарвардские специалисты назвали овощи с высоким содержанием клетчатки.

«Овощная клетчатка нерастворима, то есть в организме она не расщепляется. Проходя по желудочно-кишечному тракту, волокна клетчатки стимулируют секрецию пищеварительных соков и улучшают моторику. Но помните, что если вы увеличиваете потребление клетчатки, следует пить больше воды», - поделились эксперты рекомендацией.