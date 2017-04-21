В России запретили называть детей странными именами

На принятие закона ушел год - сенатор Валентина Петренко внесла законопроект в Госдуму 20 апреля 2016 года, передает Newsru.com.

Согласно поправкам, которые закон вносит в Семейный кодекс, при выборе имени ребенка не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков (за исключением дефиса), а также бранных слов, указаний на ранги, должности и титулы.

Кроме того, фамилия ребенка определяется фамилией родителей. Детям можно давать фамилию отца, матери или двойную фамилию. При этом последовательность фамилий отца и матери при образовании двойных фамилий у полнородных братьев и сестер изменять нельзя.

Закон направлен на защиту прав детей и призван оградить их от излишней "изобретательности" по части имен родителей. До сих пор в ЗАГСе не могли отказать в регистрации имени ребенка по причине неблагозвучности.

Сенатор в пояснительной записке к документу ссылалась на статистику органов ЗАГС города Москвы, которая ведется с 1998 года и зарегистрировала среди необычных мужских имен Николая-Никиту-Нила, Христамрирадоса, Дельфина, Ярослава-Лютобора, Луку-Счастье Саммерсета Оушена, а среди женских - Апрель, Полину-Полину, Принцессу Даниэллу, Зарю-Заряницу, Алешу-Каприну, Океану, Софию-Солнышко.