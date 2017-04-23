Что делать, если нет денег на стилиста: шесть трюков, которые вам помогут

Рассматривайте образы из интернет- магазинов

Вы не только начнете носить вещи, которые пылятся в шкафу годами, но даже подсмотрите идеи, как модифицировать привычные предметы гардероба.

Советуем не ходить вокруг да около, а прямо отправляться на сайт Asos. Тут нет ни мудреных модных съемок, ни дорогих вещей. Вы с вероятностью 100% найдете ответ, с чем лучше надеть вещь, которой вы никак не можете найти применение, поймете, каким образом адаптировать актуальные тренды, и найдете кучу подсказок, как носить самые простые предметы гардероба по-новому. Покупать что-то при этом необязательно!

Заходите в масс-маркет магазины

Zara; Mango; Topshop. Платья и блузы в стиле фолк с характерной вышивкой — один из главных весенне-летних трендов. Такие вещи вы найдете в каждом магазине.

Когда-то мощным источником вдохновения были стритстайл-образы с мировых недель моды, но за последние сезоны снимки стали откровенно постановочными, ужасно наскучили и оторвались от реальной жизни настолько, насколько это вообще возможно. Увидеть все актуальные тренды, рассчитанные на реальных людей, можно в масс-маркет магазинах. Особенно хороша в этом плане Zara: все четко структурировано и развешано по разным частям магазина. Вот — рубашки с открытыми плечами на бантах, вот — вещи в стиле милитари, вот — расклешенные брюки пастельных цветов, а вот — цветастые костюмы в духе 70-х. Чем это полезно? Нет никакой необходимости мониторить модные сайты или просматривать сотни образов с показов. Перед вами мода в режиме реального времени. Кроме того, если вы ненавидите массовые тренды, то с легкостью составите список вещей, которые точно не стоит покупать в ближайшее время.

Обращайте внимание на «первоисточники»

Многие характерные вещи сезона можно запросто воспроизвести в домашних условиях. Взять хотя бы летнюю коллекцию обуви от Miu Miu: кто мешает вам прикрепить ленты в клетку виши к любимой паре лодочек или балеток? Как правило, масс-маркет мгновенно копирует такие идеи, вот только качество материалов мгновенно выдает себя.

Обращайте внимание на детали во время показов

Металлизированный клатч и митенки у Chanel; галстук-бабочка в качестве аксессуара, как у Sacai; модные худи и олимпийки можно подпоясать длинным кожаным ремнем, как на показе House of Holland; Mulberry не только совместил строгую клетку и полоску, но и дополнил образ крупной брошью.

Раз уж показы превратились в соревнования стилистов, то какой смысл выдумывать что-то свое, если все и так, как на ладони. Шробинг — один из ярких примеров копирования идеи с показа Balenciaga. Если вы приглядитесь, то сможете найти немало классных идей для реализации. Кроме того, такая «охота» — отличная тренировка для глаз: спустя какое-то время вы начнете замечать разные интересные вещи в магазинах.

Составляйте мудборды

Каждый дизайнер во время работы над коллекцией составляет свой мудборд — набор изображений, вдохновляющих на создание чего-то нового. К такому трюку прибегают и стилисты: они собирают фотографии, картинки, кадры из фильмов и различных модных съемок и, разглядывая кусочки этого пазла, визуализируют свой будущей проект. Вы можете поступить таким же образом. Один из классических способов — пробковая доска, к которой прикрепляются различные фотографии, кусочки ткани и вообще все, что вам нравится. Впрочем, можно просто поискать вдохновение в Интернете и сохранить понравившиеся изображения на компьютере.

Выучите беспроигрышные комбинации

Кстати, вот еще два трюка, которые можно запросто повторить в реальной жизни: асимметричные серьги и две рубашки в образе.

Если вы не собираетесь поразить мир своей фантазией и просто хотели бы выбрать такой стиль, в котором вам было бы комфортно, возьмите на заметку простые комбинации. Есть сочетания вещей, которые никто и никогда не назовет неудачными, они подходят под любые типы фигуры и универсальны везде и всегда. Мы все о них знаем и периодически жалуемся на то, что все эти советы про косухи, маленькие черные платья и тельняшки ужасно надоели, но если посмотреть на окружающую действительность, то пользуются этими советами… да почти никто ими и не пользуется. Меж тем если вас раздражает ваш гардероб, а ежедневный выбор образа утомляет, то может и стоит взять на заметку несколько несложных сочетаний. Правильные джинсы, свободные рубашки с длинным рукавом и обувь на плоском ходу — один из таких примеров. Впрочем, это вовсе не значит, что вам тут же сломя голову надо бежать в магазин и покупать такой набор. Кто-то ненавидит платья, кто-то джинсы, кто-то никогда не откажется от каблуков, а кто-то от кроссовок. И это нормально! Сохраните то, что вы любите, от чего не хотите отказываться, но переиграйте на новый лад.